Unieke beelden: Beyoncé en JAY-Z delen nieuwe foto's tweeling

06 juni 2018

22u16

Beyoncé en JAY-Z delen met hun fans nieuwe babyfoto's van de tweeling tijden de opening van hun tournee. Beyoncé en JAY-Z openden de On The Run II-tour woensdag in Cardiff.

Bij het zien van nieuwe foto's van de kinderen Sir en Rumi in de armen van hun moeder reageerde het publiek dolenthousiast en dat is begrijpelijk, want sinds de geboorte van de tweeling in juli vorig jaar had de familie Carter geen nieuwe foto's meer met de buitenwereld gedeeld. De artiesten deelden woensdag ook een foto van de tweeling in de armen van hun vader.