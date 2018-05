Uma Thurman wil ondanks hun jarenlange ruzie toch nog met Tarantino werken KDL

Hoewel Uma Thurman (48) en Quentin Tarantino (55) in het openbaar en in de media ruzie maakten over een gevaarlijke stunt die niet zonder gevolgen bleef voor de actrice, sluit Uma een nieuwe samenwerking met regisseur niet uit.

Uma beschuldigde Tarantino er enkele maanden openlijk geleden van dat hij haar had geforceerd een autostunt te doen, die eindigde in een angstaanjagende crash op de set van 'Kill Bill: Volume 1 in 2003'. Uma raakte door de crash gewond, en het duo, dat altijd een hechte band had, had nadien jarenlang ruzie over het incident.

Chronische pijn

Toch hoopt Uma nog samen te kunnen werken met de Oscar-winnende regisseur. "Ik begrijp hem, en als hij een geweldige rol schrijft en het komt op een goed moment, dan is het zeker mogelijk", vertelt ze aan Entertainment Tonight. "We hebben ruzies gehad over de jaren heen. Maar als je elkaar al zo lang kent, na 25 jaar creatief samenwerken... er is drama geweest, ja. Maar je kan zo'n soort geschiedenis niet wegwuiven", geeft ze toe. Thurman onthulde ook dat ze Tarantino heeft vergeven, terwijl ze eerst woedend was over het feit dat hij haar in zo'n gevaarlijke situatie plaatste. "Ja, ik heb chronische pijn aan mijn nek. Ja, ik was boos over de situatie en hoe ik werd behandeld. Maar dat betekent niet dat ik niet geef om iemand met wie ik al 25 jaar samenwerk. Mijn capaciteit om te vergeven is groot, en dingen gebeuren nu eenmaal. Het ongeluk zelf was fout, maar ik heb aan hem geprobeerd uit te leggen dat de situatie eromheen mij het meest pijn deed", legt de actrice uit. Tarantino toonde eerder al berouw voor zijn acties.