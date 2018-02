Uma Thurman toont schokkende beelden van crash op set van 'Kill Bill': "Ik neem Quentin Tarantino niets kwalijk" MVO

06 februari 2018

06u49 0 Celebrities Quentin Tarantino heeft gereageerd op een artikel in de New York Times, dat hem afschildert als onverantwoordelijk. Zo zou hij Uma Thurman verplicht hebben om een stunt in een auto zelf te doen, waarbij ze ernstige verwondingen opliep. "Ik wist dat het artikel er zou komen, maar ze brachten niet de volledige waarheid en gaven mij alle schuld", klinkt het.

Thurman liep bij het ongeval een hersenschudding en beschadigde knieën op. Harvey Weinstein, destijds producers voor vele Tarantino-films, weigerde haar steeds de beelden van de crash te tonen uit schrik om aangeklaagd te worden. Nu ze die eindelijk wel te zien kreeg omdat Weinstein van zijn voetstuk viel, wilde ze het verhaal naar buiten brengen. Tarantino haalde haar naar eigen zeggen over om de stuntauto zelf te besturen ondanks dat ze er zelf twijfels over had.

"Niemand op de set zag het als een 'stunt', zoals het artikel het beschrijft", legt Tarantino uit. "Het was gewoon autorijden. Nadat het fout ging was het vertrouwen tussen Uma en mij helaas een jaar of twee, drie gebroken."

Uma verloor de macht over het stuur en botste tegen een boom. In de video is te zien dat ze na het ongeluk slap achter het stuur hangt. De actrice liep schade aan haar nek en knieën op en heeft nog altijd last van de gevolgen.

"Ik houd Lawrence Bender, E. Bennett Walsh en de beruchte Harvey Weinstein als enige verantwoordelijk", zegt Uma. "Ze logen, vernietigden bewijs en bleven liegen over de schade de ze me hadden toegebracht en kozen ervoor om het onder de pet te houden."

Geen schuld bij Tarantino

Uma Thurman zelf gelooft niet dat er enige opzet in het spel was bij het auto-ongeluk dat ze kreeg op de set van Kill Bill. Ze verwijt regisseur Quentin Tarantino dan ook niet dat ze de stunt zelf moest doen. Wel vindt ze het onbeschrijflijk dat het incident daarna in de doofpot is gestopt.

"Quentin Tarantino betuigde direct spijt en bleef er ook berouwvol over", schrijft Uma bij de video van het ongeluk op Instagram. "Hij gaf me de beelden nu jaren later zodat ik het kon onthullen, ongeacht dat er waarschijnlijk nooit gerechtigheid komt. Hij deed dat met de volledige kennis dat het hem ook persoonlijk kan schaden, ik ben trots op zijn moed en dat hij het goede heeft gedaan."