Uma Thurman getuigt hoe Harvey Weinstein haar aanviel in hotelkamer Redactie

03 februari 2018

21u20

Bron: Belga 0 Celebrities De Amerikaanse actrice Uma Thurman (47) heeft in een interview met de New York Times getuigd over hoe Hollywood-producer Harvey Weinstein (65) haar in een hotelkamer in Londen heeft aangevallen. "Hij heeft vele onaangename zaken gedaan", zegt de actrice. De feiten speelden zich af na de film "Kill Bill" (1994).

Na het succes van "Pulp Fiction" leerde Thurman Weinstein goed kennen. Hij probeerde haar in een sauna in een hotel in Parijs mee te lokken. Daarna gebeurde een aanval in het Savoy Hotel in Londen.

"Hij duwde me omlaag", zegt Thurman. "Hij probeerde op mij te gaan liggen. Hij probeerde zichzelf te ontbloten. Hij deed allerlei onaangename zaken. Maar hij gebruikte niet al zijn kracht en hij forceerde me niet."

De New York Times berichtte dat Weinstein via een woordvoerder bevestigt dat hij een poging waagde bij Thurman, nadat hij haar signalen verkeerd had begrepen. De dag na de feiten had Weinstein haar een grote bos rozen gestuurd.

Volgens Thurman heeft ze hem bij een volgende ontmoeting gewaarschuwd voor de gevolgen van zijn gedrag. Hij dreigde dan weer haar carrière te verwoesten, zo blijkt in het artikel.

De Kill Bill-actrice had in de MeToo-discussie al aangekondigd dat ze haar verhaal zou doen zodra ze eraan toe was.