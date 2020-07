Ultieme relatietest: deze celebritykoppels overleefden de lockdown niet LOV

13 juli 2020

13u46 4 Celebrities Een lange tijd onder hetzelfde dak leven met je wederhelft: de lockdown heeft in sommige huishoudens tot spanning geleid. Voor celebrities blijkt dat eens zo hard van toepassing te zijn, want tijdens de quarantaine sneuvelden zelfs jarenlange huwelijken. Van Armie Hammer tot Megan Fox: deze koppels overleefden de ‘ultieme relatietest’ niet.

Armie Hammer en Elizabeth Chambers

Acteur Armie Hammer (33), bekend van onder meer ‘Call Me By Your Name’, gaat scheiden van z’n echtgenote Elizabeth Chambers (37). Dat maakte het voormalige koppel afgelopen week via sociale media bekend. “Dertien jaar als beste vrienden, soulmates, partners en later ouders”, schrijven ze op Instagram bij een foto uit de oude doos. “Het was een ongelofelijke reis, maar we hebben samen beslist om de bladzijde om te draaien en ons huwelijk achter ons te laten. Nu we aan dit nieuwe hoofdstuk beginnen, zullen onze kinderen en de relatie die we als co-ouders en goede vrienden zullen hebben, onze prioriteit zijn.”

De acteur en de onderneemster trouwden in mei 2010. Ze hebben twee kinderen samen: dochter Harper Grace (5) en zoon Ford Douglas Armand (3).

Megan Fox en Brian Austin Green

Na tien jaar huwelijk gooiden Brian Austin Green (46) en Megan Fox (34) de handdoek in de ring. Brian gaf dat in mei op z’n podcast voor het eerst toe. Hij vertelt dat hij al sinds vorig jaar met twijfels over z’n huwelijk zat, toen Megan samen met rapper en acteur Machine Gun Kelly het land uitging om de film ‘Midnight in the Switchgrass’ op te nemen. Toen ze terugkwam, bleek ook zij met twijfels te zitten. “Ze zei: ‘Toen ik alleen in het buitenland was, heb ik beseft dat ik me meer mezelf voel, en dat ik mezelf ook leuker vind. Dat is misschien iets dat ik moet uitproberen’. Ik was in shock en van streek, maar ik kan niet kwaad op haar zijn”, zei de acteur. “We hebben erover gepraat en besloten om uit elkaar te gaan. En dat deden we ook.”

Ondertussen vormen Megan en Machine Gun Kelly een koppel. Toch zou er van overspel geen sprake zijn geweest. Ook Brian zou intussen een nieuw lief hebben. En ondanks de scheiding blijft de focus op hun drie kinderen - Journey River (3), Bodhi Ransom (6) en Noah Shannon (7) - liggen.

Cara Delevingne en Ashley Benson

Cara Delevingne en Ashley Benson gingen in april na twee jaar daten elk hun eigen weg. Het supermodel (27) en de actrice (30) zouden te hard verschillen van elkaar. “Ze hadden altijd al hun ups en downs”, vertelde een vriend van het ex-koppel. “Maar nu is het echt voorbij tussen hen. De relatie heeft zijn koers gelopen.”

Cara en Ashley werden voor het eerst samen gefotografeerd in 2018, toen ze stonden te kussen op de luchthaven van Heathrow. Later werden ze vaak samen in het openbaar gespot. Ze lieten ook regelmatig romantische berichten achter op elkaars sociale media. In 2019 sprak Cara voor het eerst openlijk over haar relatie in een interview. “Het voelt fantastisch om niet alleen te zijn, om de wereld samen aan te kunnen. Voor ik Ashley leerde kennen duwde ik mensen altijd weg, maar zij was perfect voor me.”

Cole Sprouse en Lili Reinhart

In ‘Riverdale’ vormen ze nog steeds een koppel, maar in realiteit hebben Cole Sprouse (27) en Lili Reinhart (23) in mei na drie jaar definitief een punt gezet achter hun relatie. Ze leerden elkaar kennen op de set van ‘Riverdale’ in 2016. In de reeks vertolken ze de rollen van Jughead en Betty, die ook op het scherm een koppel vormen. In juli 2017 werden ze voor het eerst al kussend gespot en daarna deelden ze regelmatig romantische foto’s op sociale media. Het kwam eerder al eens tot een breuk in 2019, maar na korte tijd kwamen ze weer samen. Nu lijkt het wel definitief te zijn.

Kort na de breuk vertelde de actrice nog op sociale media dat ze biseksueel is. “Ik heb dit niet eerder publiekelijk verteld, maar ik ben een trotse biseksuele vrouw.”

Kelly Clarkson en Brandon Blackstock

Het is over en uit voor Kelly Clarkson (38) en haar man Brandon Blackstock (43). De twee kondigden in juni aan dat ze na zeven jaar huwelijk uit elkaar gaan. De zangeres, talkshowhost en coach in de Amerikaanse ‘The Voice’ heeft op 4 juni de scheiding aangevraagd, zo meldt Us Weekly op basis van rechtbankdocumenten. Wat aan de basis ligt van de breuk, is niet geweten.

Het koppel trad in 2013 in het huwelijk. Kelly en Brandon zijn in de tussentijd ouders geworden van twee kinderen: de 5-jarige River Rose en de 4-jarige Remington Alexander.

Mary-Kate Olsen en Olivier Sarkozy

Mary-Kate Olsen (34) en haar man Olivier Sarkozy (51), de halfbroer van de voormalige Franse president, zijn niet langer samen. De voormalig actrice en modeontwerpster wilde al in april een scheiding aanvragen, maar uit documenten die TMZ in handen kreeg, bleek dat Olsens verzoek werd afgewezen. In New York werden enkel scheidingen in gang gezet in noodsituaties. De 33-jarige Mary-Kate diende daarom een noodverzoek in bij de rechtbank zodat ze alsnog een scheiding kon aanvragen. De oorzaak zou liggen aan de ambities van Olsen. “Hun werkethos verschilt nogal. Zij is zeer gedreven en hij had dingen graag iets meer op de Franse manier gezien, wat hij gewend is. Hij wilde dat ze meer aanwezig zou zijn. Maar dat is onmogelijk als je met iemand samen bent die al sinds haar kinderjaren werkt”, vertelde een bron.

Mary-Kate trouwde in november 2015 met Olivier. Ze waren toen al ruim drie jaar samen.