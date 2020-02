Uitspraak zaak Weinstein eindelijk bekend: Hollywood-magnaat schuldig aan verkrachting en aanranding MVO/SDE/KV

Na jaren van controverse, is er eindelijk een uitspraak in de zaak tegen Harvey Weinstein (67). De man die onrechtstreeks het startschot gaf voor de #MeToo-beweging, moet er nu ook wel degelijk voor buigen. De voormalige filmproducent werd schuldig bevonden aan twee van de vijf aantijgingen: Weinstein is schuldig aan criminele seksuele mishandeling met voorbedachten rade en verkrachting zonder voorbedachten rade. Daarvoor kan hij respectievelijk 25 en 4 jaar celstraf krijgen. Weinstein ontsnapt dus aan een levenslange celstraf, maar blijft in afwachting van de hoorzitting waarop zijn straf wordt bepaald wel in de cel. Zijn advocate laat weten dat hij in beroep gaat.

Een jury in New York bestaande uit zeven mannen en vijf vrouwen bevond Weinstein vandaag schuldig aan de verkrachting van actrice Jessica Mann in 2013 en de aanranding van productieassistente Mimi Haleyi in 2006. Desondanks werd hij vrijgesproken voor drie van de vijf andere aanklachten, waarvan twee voor “roofzuchtige verkrachting”. Het gaat daarbij om verkrachting met een reeks verzwarende omstandigheden waar in New York levenslange gevangenisstraf op staat. De jury had vijf dagen nodig om tot een verdict te komen.

Meteen naar de gevangenis

Weinstein werd onmiddellijk naar een gevangenis overgebracht. Rechter James Burke bepaalt op 11 maart de strafmaat. “Zijn val van de top naar de bodem is compleet”, schrijven Amerikaanse media. Na de glitter en glamour van de filmwereld hangt hem nu een sobere toekomst boven het hoofd. Volgens experts zal de uitspraak een precedent vormen voor toekomstige zaken van hetzelfde kaliber. Het zou vrouwen die gelijkaardig misbruik meemaakten, kunnen aansporen om ook naar buiten te treden met hun beschuldigingen.

Hoger beroep

Weinstein gaat wel in hoger beroep tegen de veroordeling. Advocate Donna Rotunno bevestigde dat ze “beslist in beroep gaat en dat de strijd nog niet voorbij is”. Volgens Rotunno moet het duidelijk worden dat zij “aan de goede kant staat”, omdat in haar ogen geen enkel deugdelijk bewijs voor de beschuldigingen is aangedragen.

Hollywood-fenomeen

Weinstein was jarenlang een van de meest machtige figuren in Hollywood, maar van die bevoorrechte positie blijft ondertussen weinig over. Meer dan tachtig vrouwen hebben hem de afgelopen jaren publiekelijk beschuldigd van seksuele intimidatie, misbruik en verkrachting.

Deze rechtszaak in New York draaide echter om slechts twee zaken: de verkrachting van actrice Jessica Mann in 2013, en het seksueel misbruik van productieassistent Mimi Haleyi (die ondertussen haar naam veranderde in Miriam Haley) in 2006. Daarnaast werd de filmproducent aangeklaagd voor ‘roofzuchtige verkrachting’.

Op voorhand werd gedacht dat Weinstein 25 jaar gevangenisstraf zou kunnen krijgen wanneer hij schuldig bevonden werd aan de verkrachting, en levenslang voor de ‘roofzuchtige aanranding’. Die 25 jaren hangen hem dus nog boven het hoofd, die 30 jaar voor levenslang niet.

De beschuldigingen

Op het proces kwamen eerst de aanklagers aan het woord. De jonge actrice Jessica Mann zei in 2013 door Weinstein te zijn verkracht in een hotelkamer in New York. Haar getuigenis was een van de meest memorabele van het hele proces. “De eerste keer toen ik hem naakt zag, dacht ik dat hij interseksueel was of misvormd”, aldus Jessica. “Hij heeft extreme littekens alsof hij ooit is verbrand, mist teelballen en lijkt wel een vagina te hebben.”

Getuige Lauren Young beschreef het geslachtsdeel van Weinstein “alsof het ooit is afgesneden en daarna weer aangenaaid”. Ook zij klaagde Weinstein aan, maar haar aanklacht zal in de rechtbank van Los Angeles behandeld worden. Haar getuigenis in New York diende alleen om de zaak daar kracht bij te zetten en het patroon van ‘roofzuchtige aanranding’ aan te tonen.

“Perfect”, beet Weinstein van zich af toen hem bij het buitengaan werd gevraagd of die beschrijvingen kloppen. Maar of de foto’s dat ook bevestigen, is niet bekend. Tegen de zin van de verdediging in werd de man verplicht om zulke naaktfoto’s vrij te geven. Overeengekomen werd om de beelden niet te bespreken in de rechtszaal en ze ook niet toe te voegen aan het dossier. Een toegeving aan de verdediging, die zich had verzet tegen het tonen van de foto’s, zeggend dat die louter bedoeld waren om hun cliënt in verlegenheid te brengen. De verdediging heeft daar een punt, want bewijzen dat de vrouwen Weinstein in zijn blootje hebben gezien, is nooit aan de orde geweest.

Extra getuigen

Productie-assistent Miriam Haley, claimde dat Weinstein haar in 2006 dwong orale seks met hem te hebben. Ze probeerde hem nog te ontmoedigen door te zeggen dat ze ongesteld was, maar dit hield de filmbaas niet tegen. “Ik word gewoon verkracht”, dacht ze toen Weinstein zich aan haar vergreep. “Ik was zo in shock, dat ik even helemaal van de kaart was”, aldus Haley in de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie riep zoals gezegd nog verschillende andere getuigen op - waaronder Lauren Young - om te proberen aan te tonen dat de handelingen van Weinstein niet op zichzelf staan, maar deel uitmaken van een patroon. De bekende actrice Annabella Sciorra, zei bijvoorbeeld dat de filmproducent haar in 1993 in haar appartement verkrachtte. Haar zaak is echter verjaard.

Juridische rottweiler

Weinstein lag de laatste weken niet echt wakker van zijn rechtszaak. “Geweldig”, vond hij het urenlange pleidooi van zijn advocate Donna Rotunno, die gehakt probeerde te maken van de geloofwaardigheid van de vrouwen die hem beschuldigen. “Ik maakte ‘The King’s Speech’”, aldus Weinstein bij het verlaten van de rechtbank, doelend op de met vier Oscars bekroonde film. “Haar pleidooi was als van een koningin.” Rotunno zelf benadrukte dat haar ooit beroemde maar sinds 2017 beruchte cliënt ‘zelfverzekerd’ was.

“En dat voor iemand die in een heel moeilijke situatie zit”, aldus de New Yorkse topadvocate, ooit omschreven als een ‘juridische rottweiler’. Iemand die haar afkeer van de #MeToo-protesten nooit onder stoelen of banken stak.

Nooit spijt

Het beste antwoord op de vraag of Weinstein echt schuldig is, zit misschien in zijn reactie van twee decennia geleden vervat. Toen hij in de jaren negentig ook al eens van seksueel misbruik werd beticht, drukte hij daar naar verluidt zijn spijt over uit en verklaarde hij niet altijd even goed te beseffen of een vrouw wel instemde met wat hij wou. Die onthulling staat lijnrecht tegenover de bewering van de verdediging dat Weinstein nooit spijt heeft betuigd omdat dat ook niet nodig was.

Weinstein ging indertijd naar de financieel directeur van zijn filmbedrijf Miramax, zeggend dat hij “iets verschrikkelijks” had gedaan. In de notities van de advocaten die in 1998 aanwezig waren toen er een schikking werd ondertekend, staat te lezen dat Weinstein toen zei: “Ik verontschuldig mij oprecht voor de pijn die ik jullie heb berokkend.”

Lange deliberatie

De beslissende uitspraak komt er na vijf dagen aan deliberatie van de jury, die bestond uit zeven mannen en zeven vrouwen. Zij vroegen enkele dagen geleden nog om de belangrijkste getuigenissen uit het proces opnieuw te mogen beluisteren, omdat men maar niet tot een unanieme overeenkomst kon komen.

Het ging onder andere om de getuigenis van Annabella Sciorra, die Weinstein beschuldigde van verkrachting. Dat was de zwaarste aanklacht die de Hollywoodmagnaat boven het hoofd hing. De jury wilde ook de getuigenis van Miriam Haley opnieuw horen. Zij meende dat Weinstein haar dwong tot orale seks.