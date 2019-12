Uitsmijters werken Liam Payne tegen de grond nadat te jonge vriendin niet binnen mag Redactie

02 december 2019

11u23

Bron: ANP 0 Celebrities Voormalig One Direction-zanger Liam Payne heeft voor opschudding gezorgd in de Amerikaanse stad San Antonio. De 26-jarige Brit zou in een bar ruzie hebben gemaakt met de uitsmijters en ook tegen de grond zijn gewerkt. Op beelden die TMZ heeft gepubliceerd, is een ruzie te zien.

De kleren van Liam zijn ook vuil, wat er op zou kunnen wijzen dat hij op de grond heeft gelegen. Buitenlandse media beweren alleszins dat het tot een handgemeen kwam. Liam zou met zijn 19-jarige vriendin Maya al binnen zijn geweest in de club, maar toen de twee na wat frisse lucht opnieuw naar binnen wilden, werden ze tegengehouden omdat Maya nog te jong is. In een inmiddels verwijderde Instagram Story dreigde Liam korte tijd met juridische stappen omdat de uitsmijters hem "zonder reden" aanvielen.