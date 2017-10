Uitgeverij Sergio Herman schrijft boze open brief aan kok TK

15u03

Bron: ATV 0 Tony Le Duc Celebrities De laatste jaren bracht Sergio Herman zijn kookboeken altijd uit via Minestrone Cookbooks, de uitgeverij van culinair fotograaf Tony Le Duc. Maar zijn nieuwste exemplaar valt plots onder een andere uitgever, zonder dat Le Duc van iets wist. De fotograaf schreef nu een open brief naar Herman om dat aan te klagen.

Le Duc trok zelfs naar de rechter om het probleem aan te kaarten, maar die gaf Herman gelijk aangezien er geen exclusiviteitscontract bestaat tussen de twee. In zijn open brief schrijft Le Duc dat hij er niets van begrijpt, want Sergio is wel nog steeds voor 40 procent aandeelhouder en mede-vennoot van Minestrone. "Los van de vraag of de wijze waarop je je vertrek hebt gerealiseerd juridisch al dan niet correct is verlopen, getuigt de manier waarop je het hebt gedaan in elk geval van een gebrek aan respect voor mij en je eigen vennootschap."

Volgens Le Duc verliep alles prima tot begin 2017, toen de twee nog een evaluatiegesprek hadden, waarbij Herman naar een nieuw financieel voorstel voor een nieuw boek vroeg. "Uit het niets komt er een mail binnen waarin je eist dat eerst alle royalties van 2016 moeten worden uitbetaald voordat je beslist om een nieuw boek te maken. En je boekhouder laat weten dat de royaltypercentages van mijn financieel voorstel, die conform de eerdere uitgaven waren, minstens moest worden verdubbeld. Ik stond perplex. Braaf betaal ik je alle royalties van 2016 en tien dagen na de ontvangsten beslis je botweg dat je met Minestrone geen boeken meer gaat maken. Te weinig geld was één van je beweegredenen. Een andere reden die je aangaf ging mij door merg en been. “Tony , ik speel nu in een hogere league…”

Medewerkers ontslaan

De uitgeverij zit intussen in een vrij 'uitzichtloze situatie', aldus Le Duc. "De grond zakt stilaan weg vanonder mijn voeten. Ik heb deze week al het personeel van Minestrone ontslagen. Ik betaal mezelf al sinds april geen loon meer uit. De openstaande facturen stapelen zich op. Deze situatie is onhoudbaar. De gevolgen staan aan de voordeur. Ik heb nu ook moeite om dit onrecht alleen te dragen en ik vind langzamerhand dat de situatie van Minestrone, mijn persoonlijk verdriet en vernedering mag gedeeld worden met de buitenwereld. Het mag geweten zijn hoe roem, ambities en geld iemand radicaal kunnen veranderen in een harteloos wezen en daarmee een ander in de problemen brengt."