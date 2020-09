Uitgeverij klaagt Lindsay Lohan aan voor nooit geschreven boek JVE

11 september 2020

09u50

Bron: ANP 0 Celebrities Slecht nieuws voor Lindsay Lohan (34). De actrice wordt aangeklaagd door de uitgeverij HarperCollins, voor een bedrag van bijna 340.000 euro. Volgens hen heeft Lohan nooit het manuscript aangeleverd waarvoor ze zes jaar geleden een deal met de uitgeverij tekende.

In maart 2014 zou Lindsay een contract met HarperCollins getekend hebben, met de intentie om een jaar later een boek op de markt te brengen. Alleen is dat boek er nooit gekomen. De uitgeverij betaalde de actrice vooraf zo'n 300.000 euro, maar zelfs nadat de deadline om het manuscript in te leveren met twee jaar was verlengd, kwam er nog steeds niets binnen. Daarom besloot HarperCollins actie te ondernemen.

In september 2018 liet de uitgeverij weten 'alle banden met Lohan te verbreken' en eisten ze ook een teruggave van het eerder betaalde geld. Omdat Lohan dat al die tijd aan haar laars lapte, is de zaak nu nog verder opgelopen. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Lindsay met het boek een inkijkje zou geven in haar leven. Het boek zou gebaseerd geweest zijn op het dagboek dat ze bijhield toen ze in 2013 in een afkickkliniek belandde. Woordvoerders van de actrice wilden niet reageren.

Lees ook:

Mama Lindsay Lohan gaat trouwen met man die ze nog nooit in het echt zag: “Als ’t goed zit, dan weet je het gewoon”

Lindsay Lohan geeft Harry en Meghan advies: “Je kan hier in LA niet aan paparazzi ontsnappen”