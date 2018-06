Uitgespuwd door Hollywood? Daarom raken deze sterren nog amper aan de bak TDS

11 juni 2018

16u44

Bron: Eigen berichtgeving 3 Celebrities Toen Meghan Markle besloot te trouwen met de Britse prins Harry, wist ze dat er een einde zou komen aan haar acteercarrière. En dus nam ze afscheid van haar personage Rachel Zane in 'Suits'. O ok actrice Portia de Rossi, echtgenote van Ellen DeGeneres, gaf er zopas de brui aan na een laatste acteerklus in ‘Arrested Development’. Bewuste keuzes van de Hollywoodvrouwen, maar heel wat sterren krijgen die optie niet. Zij worden door een slechte imago of persoonlijke problemen genadeloos aan de kant gezet.

1. Dane Cooke

Cook was vooral bekend omwille van zijn shows als stand-up comedian. Zijn eerste grote doorbraak op het grote scherm had de film 'Employee of the Month' moeten worden, maar dat werd een flop. Ook speelde hij mee in de film ‘Good Luck Chuck’ met Jessica Alba, maar ook die werd niet de verhoopte kaskraker. Hoewel hij als komiek de zalen kon doen vollopen, was dat als acteur alles behalve het geval.

Het ging nog meer bergaf toen hij beschuldigd werd van het stelen van grappen voor zijn shows. Het tastte zijn geloofwaardigheid flink aan. Bovendien maakte hij in 2012 een misplaatste grap over de schietpartij in de Amerikaanse stad Aurora in Colorado, waarbij een gewapende man het vuur opende tijdens de première van 'The Dark Knight Rises'. "Wat een slechte film! Als de schietpartij niet had plaatsgevonden, hadden de mensen in de bioscoop zichzelf na afloop wel van kant gemaakt", zei Dane. Het was voor regisseurs en filmmakers voldoende om de banden met Cooke door te knippen.

2. Matthew Fox

Matthew Fox was vooral bekend vanwege zijn rol in 'Lost'. Maar intussen lijkt hij zelf 'verloren', want we zagen hem sindsdien nog amper op het scherm. Het begon al niet bijster goed toen hij meteen na 'Lost' liet optekenen zijn buik vol te hebben van televisie. "Ik ben er klaar mee", aldus Fox. "Ofwel maak ik in de toekomst film ofwel ga ik iets totaal anders doen".

Hij gaf nog het beste van zichzelf in 'Alex Cross' een verfilming van het boek I, Alex Cross, waarin hij een seriemoordenaar speelde. Maar dat werd niks. Zijn rol in de film 'World War Z' werd dan weer bijna volledig weggeknipt. Bovendien werd de acteur achtervolgd door schandalen. In 2011 kwam hij op 14 maanden tijd twee keer in aanraking met de arm der wet: Fox werd toen aangehouden in Cleveland (Ohio) nadat hij na een avondje stappen ruzie kreeg met een vrouwelijke buschauffeur. Zij beweerde dat de acteur haar geslagen had toen hij wou opstappen en diende klacht in. Matthew werd dat jaar ook opgepakt wegens rijden onder invloed.

3. Mel Gibson

De wereld leerde Mel Gibson kennen als ‘Mad Max’ in 1979. Maar door een zware alcoholverslaving ging hij daarna meermaals uit de bocht, met als triest hoogtepunt de beruchte joden uitspraak die hem drie jaar voorwaardelijk opleverde. "Joden zijn verantwoordelijk voor alle oorlogen in de wereld”, zei hij in 2006 toen hij in Malibu dronken werd tegengehouden door de politie. Nóg meer ‘from hero to zero’ kon haast niet.

Het feit dat z’n Russische ex Oksana ook nog eens op de proppen kwam met bewijsmateriaal waarop Gibson door het lint ging, maakte dat hij van zijn Hollywoodsokkel viel. Gibson was later nog te zien in een aantal films, maar zijn imago had al een haast onherstelbare deuk gekregen.

4. Jessica Alba

Jessica Alba was in de jaren 2000 een echte Hollywood 'It'-girl. Ze had haar eigen tv-reeks en kreeg de ene filmrol na de andere, onder meer in 'Sin City'. Maar ze tekende ook voor andere films als 'Fantastic Four' en 'Awake', die niet bepaald goed werden onthaald. Haar CV werd onderaan de stapel gelegd in Hollywood, zeker toen ze een award kreeg voor 'slechtste actrice' en die kritiek probeerde af te schuiven op de filmmakers. "Ze konden mijn etniciteit niet goed bepalen, dus werd ik steeds weer als 'exotisch' bestempeld", klonk het.

In een later interview gaf ze toe dat acteren geen prioriteit meer was en dat ze bijna volledig gestopt was. Haar focus lag voortaan op haar gezin en het opvoeden van haar kinderen. Intussen heeft ze een eigen beautymerk uit de grond gestampt. Na de geboorte van haar eerste dochter zocht de Amerikaanse naar natuurlijke babyproducten. Dat leidde in 2012 tot de oprichting van 'The Honest Company', dat nu ook verzorgingsproducten voor volwassenen en make-up verkoopt.

5. Josh Hartnett

Ook Josh Hartnett scheerde begin jaren 2000 hoge toppen als acteur. Van ‘Black Hawk Dawn’ en ‘Pearl Harbor’, tot '40 Days and 40 Nights': geen enkel genre ging hij uit de weg. Maar toen de acteur plots grote kansen begon te weigeren, stelde Hollywood zich vragen.

Zo liet hij de rollen voor 'Batman', 'Spiderman' en 'Superman' aan zich voorbijgaan, omdat hij bang was voor zijn eigen succes. Hij verklaarde dat die rollen voor altijd aan hem zouden blijven kleven. Zijn eigen keuze natuurlijk, maar het zorgde ervoor dat hij nog nauwelijks gevraagd werd door regisseurs en producers. In 2014 leek hij evenwel het tij te kunnen keren, toen hij een hoofdrol in 'Penny Dreadful' wist te strikken. Die reeks werd erg goed onthaald.

6. Eddie Murphy

Murphy begon zijn carrière als stand-upcomedian. Hij maakte er zijn specialiteit van om mensen aan het lachen te brengen, want ook daarna speelde hij vooral rollen met een komische inslag. Zijn prestaties in 'The Nutty Professor' en 'Dr. Dolittle' maakten hem immens populair, en ook als ook als stemacteur maakte hij furore. Hoe hij de stem van Donkey, de ezel in 'Shrek', insprak, blijft velen voor altijd bij.

Murphy maakte daarna echter veel films die het publiek niet konden smaken, zoals 'The Adventures of Pluto Nash', 'Norbit' en 'A Thousand Words'. Veel filmmakers geloofden dat Murphy's hoogdagen voorbij waren, waardoor hij steeds minder grote rollen kreeg aangeboden. Met 'Beverly Hills Cop 4', die geregisseerd wordt door Adil El Arbi en Bilall, hoopt hij Hollywood op andere gedachten te kunnen zetten.

7. Taylor Lautner

Toen Taylor Lautner als weerwolf Jacob meespeelde in de 'Twilight'-saga was hij razend populair. De films waren een fenomeen en zorgden ervoor dat zowat alle castleden in één klap tot supersterren werden gebombardeerd. Maar toen de hype voorbij was, leek het publiek niet te zitten wachten op Lautner. Hij kreeg nog enkele kansen, zoals de hoofdrol in 'Abduction', maar zijn films werden alles behalve kaskrakers. Sindsdien is hij wel nog op tv verschenen, maar heeft hij nog altijd de grootste moeite met het binnenrijven van succesvolle rollen.

8. Amanda Bynes

De sterren stonden gunstig voor Amanda Bynes. Als kind werd ze dankzij tv-series op de jeugdzender Nickelodeon naar het sterrendom gekatapulteerd. Hollywood liet haar aantreden in enkele succesvolle films, maar daarna ging het steil bergaf. Amanda kreeg sterallures, begon overdadig te feesten en ging ook drugs gebruiken. En die levensstijl eiste z'n tol: ze begon zich steeds vreemder te gedragen en de aanbiedingen bleven uit.

Het voormalige kindsterretje twitterde de meest bizarre dingen, werd gearresteerd wegens drugsbezit en probeerde in een vlaag van verstandsverbijstering het huis van een oude dame in brand te steken. Amanda werd met spoed opgenomen en behandeld voor schizofrenie en een bipolaire stoornis. Ze werd clean verklaard en uit de kliniek ontslagen, en probeerde samen met haar ouders weer aan haar carrière te bouwen. Maar enige tijd later werd de getroebleerde actrice alweer onder invloed vanachter het stuur geplukt door de politie. Ze bleek positief aan een mix van alcohol en pijnstillers. Het logische gevolg? Niemand die nog in haar geloofde.

9. Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta-Jones wordt al geruime tijd gemist op het witte doek en op het kleine scherm. Nochtans won ze in 2003 een Academy Award voor haar bijrol als Velma Kelly in 'Chicago', en heeft ze meer dan tien andere filmprijzen op haar naam staan, waaronder twee BAFTA Awards (voor 'Chicago' en 'The Mask of Zorro') en een European Film Award voor 'Entrapment'.

Zeta-Jones begon op jonge leeftijd met acteren, maar de afgelopen jaren verdween ze geleidelijk aan naar de achtergrond. En niemand die echt weet waarom filmmakers steeds minder interesse in haar vertonen. Ze werd wel nog gecast voor prenten als 'Rock of Ages' in 2012 en 'Red 2' in 2013, maar is er met die films niet in geslaagd een blijvende indruk na te laten. Haar laatste werk dateert intussen al van 2016, en ze lijkt zich nu vooral op tv-werk te willen focussen.

10. Cameron Diaz

Cameron Diaz was lang een erg populaire actrice in Hollywood. Ze rijgde de filmrollen aan elkaar, en werd door velen graag gezien. Ze brak na een modellencarrière in 1994 door met een hoofdrol in 'The Mask' naast Jim Carrey, en was daarna te zien in megahits als 'There's Something About Mary', 'Gangs of New York' en 'Being John Malkovich'. Ook verzorgde zij de stem van prinses Fiona in de zeer populaire 'Shrek'-reeks.

Maar vandaag is het stil rond Cameron Diaz. De actrice was in 2014 voor het laatst op het witte doek te zien in 'Annie', waarin zij de boze Miss Hannigan speelde. Maar waarom? In een interview met het Amerikaanse blad 'Entertainment Weekly' begin dit jaar verklaarde ze dat ze het acteren naast zich neer heeft gelegd. "Ik ben semi-met pensioen. Ik heb al jaren niet gewerkt, ik ben vooral een huisvrouw nu", zei ze. Of dat vrijwillig is, is natuurlijk nog maar de vraag.

11. Macaulay Culkin

De vader van Macaulay Culkin wilde voor zijn zoon een bloeiende Hollywoodcarrière. Daarom acteerde Macaulay al sinds zijn vierde. Eerst in reclamespotjes, daarna in films. Bij ons werd het blonde jongetje vooral bekend dankzij zijn rollen in 'Richie Rich' en 'Home Alone 1 en 2'. In 1994 was de jonge acteur al miljonair. Maar begin 1995 kregen zijn ouders ruzie over het geld van hun zoon. Hij besloot geen rollen meer aan te nemen tot de zaak was opgelost.

Moeder Patricia en vader Kit gingen uit elkaar, Patricia kreeg de kinderen toegewezen. Uiteindelijk zorgde een vonnis van de rechtbank ervoor dat geen van beide ouders nog toegang had tot zijn fortuin. Sindsdien is er amper nog contact geweest tussen de ster en zijn vader, en nam Macaulay zelf al zijn beslissingen.

Waar het dan fout liep? Het ging bergafwaarts met de acteur nadat eind 2010 zijn vriendin, actrice Mila Kunis, hem na acht jaar plotseling verliet. Culkin zocht zijn toevlucht in drank en drugs, in zijn zwarte periode zou hij maandelijks zo’n 3.100 euro uit aan heroïne en ketamine hebben uitgegeven. Hij bleef jaren verslaafd en geraakte in een neerwaartse spiraal. Hoewel het intussen veel beter gaat met Macaulay, heeft het zijn carrière onherstelbare schade toegebracht.

12. Shia LaBeouf

De agenda van Shia LaBeouf is angstvallig leeg. De acteur kwam vorig jaar meermaals in opspraak wegens aanvaringen met de politie en merktte dat de filmwereld huiverig is met hem te werken. “Ik heb niets meer. Niemand geeft me nog een kans", zei Shia begin dit jaar in een interview. “Ik moet leren leven met mijn fouten en mijn eigen stoep schoonvegen voor ik weer aan het werk kan. Ik probeer creatief te blijven en te leren van mijn fouten. Ik heb er een rommeltje van gemaakt."

De ‘Transformers’-acteur werd al aangeklaagd voor wanordelijk gedrag en huisvredebreuk. Hij draaide ook al eens volledig door, toen hij op Times Square in New York verwikkeld raakte in een ruzie met een dakloze. LaBeouf ging afgelopen zomer ook uit zijn dak tegen agenten in Savannah, toen hij werd opgepakt wegens openbare dronkenschap. Hij slingerde toen racistische opmerkingen naar het hoofd van een van hen.

Hij kwam ook meermaals in aanraking met justitie vanwege een omstreden kunstproject, tevens een protest tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Ook ging hij eens in een dronken bui uit zijn dak in een bowlingcentrum. “Ik ben een domoor, mijn publieke uitbarstingen zijn mislukkingen", getuigde LaBeouf al spijt.

13. Tobey Maguire

Tobey Maguire was een populaire ster toen hij als Peter Parker het bekende spinnenpak aantrok voor de eerste twee 'Spider-Man' films. Maar toen het derde deel uit de franchise verscheen, zakte het hele succesverhaal in elkaar. 'Spider-Man 3' sloeg volgens recensenten op alle vlakken door, en zelfs regisseur Sam Raimi verklaarde achteraf de film "verschrikkelijk te vinden".

Toen Sony de superheld nieuw leven wou inblazen met 'The Amazing Spider-Man', was Maguire al 35. Te oud voor de rol, vond de studio, die hun pijlen toen op Andrew Garfield richtten. Maguire had bovendien in een aantal films en tv-series gespeeld, die ook niet bepaald goed werden ontvangen. Hij bleek ook betrokken bij een groot pokerschandaal, wat zijn reputatie alles behalve ten goede kwam.

14. Billy Zane

In 1997 acteerde Billy Zane in een van dé wereldwijde kaskrakers der kaskrakers: 'Titanic'. Hij gaf gestalte aan 'slechterik' Caledon Hockley, de verloofde van Rose. Een sterke rol, waar hij een Blockbuster Entertainment Award voor kreeg. Maar later bleek het misschien wel de slechtste beslissing uit zijn carrière te zijn geweest.

Zijn rol bleef voor altijd aan hem kleven, wat filmmakers afschrikte om met hem samen te werken. Iedereen zal hem altijd blijven zien als ‘Cal’, redeneerde Hollywood. Hij acteerde later nog in tientallen films en series, maar dat werden geen grote successen. Hij wist zijn carrière al die jaren gelukkig wel in leven te houden, maar echte uitschieters kon hij na 'Titanic' niet meer op zijn CV zetten.

15. Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar werd bekend door haar hoofdrol in 'Buffy the Vampire Slayer'. Allicht daarom dat ze later, toen ze haar overstap naar het witte doek wou maken, vooral gecast werd voor horrorfilms. Sommige van die films werden door recensenten en het publiek genadeloos de grond ingeboord.

Ze wou terugkeren naar tv, maar ook daar liep het mis. Ze acteerde in 'Ringer', maar dat werd na één seizoen geannuleerd. Ook serie 'The Crazy Ones' kreeg maar één jaargang. Gelukkig wist ze ook andere paden te bewandelen: als veelgevraagde voice-over en als onderneemster met haar eigen lifestylemerk 'Foodstirs'. Ook haar gezin eist veel van haar aandacht op, waardoor acteren tegenwoordig niet meer op haar verlanglijst staat.

16. Renee Zellweger

Renee Zellweger leek een waar fenomeen in Hollywood. Ze schitterde in 'Chicago' en de 'Bridget Jones'-films, en scoorde een Oscar voor haar rol in 'Cold Mountain'. Maar in 2010 besloot de actrice een pauze in te lassen, en gedurende zes jaar bleef ze ver weg van alle sets. "Ik heb een moordend schema en draag geen zorg voor mezelf" verklaarde ze toen. Hollywood bleek haar al die jaren later eigenlijk al vergeten te zijn.

In 2016 speelde ze nog mee in de nieuwste film rond 'Bridget Jones', welke alle records in het Verenigd Koninkrijk wist te breken. Volgend jaar verschijnt ook de film 'Judy', waarin Zellweger de Hollywood-legende Judy Garland vertolkt. Maar verder bleef ze grotendeels onder de radar, en wist ze geen grote rollen te strikken. Ze kreeg vooral veel kritiek, omdat er van haar uiterlijk nog amper iets overblijft. "Renee heeft wel heel veel aan haar gezicht laten sleutelen. Ze is onherkenbaar geworden" en "Doodzonde", klonk het in de media.