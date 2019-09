Uitgelekte oproepen naar hulpdiensten onthullen chaos en geweld ten huize Jennifer Aniston TDS

18 september 2019

15u45

Bron: Radar Online 0 Celebrities Was er destijds sprake van huiselijk geweld binnen het huwelijk van Jennifer Aniston (50) en Justin Theroux (48)? Volgens het Amerikaanse Radar Online lijkt alles daar op te wijzen. De website kon dan ook de hand leggen op een aantal uitgelekte en verontrustende oproepen naar de hulpdiensten, die allen vanuit het huis van Jennifer Aniston werden gepleegd.

Jennifer Aniston en Justin Theroux gingen in 2018 uit elkaar. Het koppel, dat twee jaar getrouwd was, kondigde hun scheiding in februari van dat jaar aan. Maar pas nu komt aan het licht dat er zich mogelijk verschillende gewelddadige incidenten hebben afgespeeld achter de schermen van hun huwelijk. Volgens Radar Online werden er dan ook een reeks “verontrustende noodoproepen met aantijgingen van huiselijk geweld” gepleegd vanuit Anistons peperdure villa in Los Angeles. Ook kwam er toen drugs ter sprake.

Het meest zorgwekkende telefoontje zou gaan over “een vrouwelijke verdachte die geen kleding droeg”. Zij zou in het midden van de nacht in de garage van de villa “een mannelijk slachtoffer met een mes hebben bedreigd.” De beller vertelde de hulpdiensten daarnaast dat er reeds sprake was van “een geschiedenis van huiselijk geweld” op het vermelde adres.

Volgens de officiële documenten van de politie vonden zij echter “geen bewijs van een misdrijf” toen ze aankwamen. Het rapport voegt eraan toe dat de mensen die betrokken waren bij het incident niet werden geïdentificeerd. Het is dus niet met zekerheid vast te stellen of het wel degelijk om Jennifer Aniston en Justin Theroux ging. Maar volgens Radar Online is dat intussen een uitgemaakte zaak.

Bewijzen

Er zou dan ook bewijs genoeg zijn. Dagen voor de oproep werd Theroux in New York City gefotografeerd met het 26-jarige model Erika Cardenas. Dat zou Jennifers bloed hebben doen koken, want officieel waren ze nog steeds getrouwd. Bovendien werd ook zij vier dagen na het vermeende incident gezien: op het verjaardagsfeest van Jimmy Kimmel, waar Aniston verdacht genoeg een armbeugel om haar linkerpols droeg.

Ook de vriendenring van het ex-koppel komt aan het woord: zij vertellen dat de twee inderdaad een explosief huwelijk hadden, waarbij ze meermaals furieus face-to-face eindigden. Ook zou het volgens hun vrienden effectief verschillende keren tot een handgemeen zijn gekomen. “Maar die bewuste nacht van de oproep heeft Justin zichzelf veilig gesteld, voordat Aniston echt fysiek werd. Hij heeft haar huis verlaten en checkte in bij een hotel.”

Een ander gelekte telefoontje gaat dan weer over een incident waarbij “een stil alarm werd geactiveerd vanuit de hoofdslaapkamer bij Jen thuis.” Dat gebeurde twee keer in slechts drie dagen, beide keren in oktober 2017. De eerste keer ging het alarm af rond 23.30 uur, de andere keer werd het rond 13.00 uur ingeschakeld. “De autoriteiten kregen toen dat een oproep voor een mogelijke inbraak”, aldus nog het rapport.