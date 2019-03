Uitgelekte memo onthult onvertelde reden waarom FBI geen bewijs vond tegen Michael Jackson TDS

10 maart 2019

08u00

Bron: The Sun 0 Celebrities Decennia geleden werd Michael Jackson al beschuldigd van seksueel misbruik. Midden jaren 80 opende de FBI een onderzoek om uit te zoeken of de King of Pop twee Mexicaanse jongens heeft misbruikt , maar de zaak werd al snel weer geklasseerd wegens gebrek aan bewijzen. Een opgedoken memo van de Amerikaanse federale politiedienst zou nu onthullen hoe dat kon gebeuren, schrijft The Sun.

We gaan terug naar 1985-1986. Michael Jackson zou in die periode twee Mexicaanse jongens seksueel misbruikt hebben. Een ooggetuige zou de politie van Los Angeles hebben opgebeld om te vertellen wat hij allemaal zag. De FBI opende daarop een onderzoek en speurde tevens naar een video genaamd ‘Michael Jackson’s Neverland Favorites’, waarin te zien zou zijn hoe kinderen seksuele handelingen uitvoeren.

Het onderzoek is echter niet lang gevoerd. Volgens het gelekte FBI-document deden de jongens wel aangifte, maar werd de zaak in de doofpot gestoken. De FBI zou de zaak zo snel hebben afgesloten, omdat de King of Pop net een onderscheiding zou krijgen van president Ronald Reagan in het Witte Huis. Omdat de hele kwestie een slechte indruk zou wekken en het Witte Huis in verlegenheid zou brengen, zouden zij de FBI gevraagd hebben het onderzoek te laten vallen.

Doofpotoperatie

“Op 27 december 1993 heeft de afdeling Seksuele Uitbuiting van Kinderen van de politie van Los Angeles een telefoontje ontvangen van [VERTROUWELIJK]“, begint de memo. “Hij vertelde dat hij werd gecontacteerd door [VERTROUWELIJK], die een boek aan het schrijven was over de beschuldigingen van kindermisbruik tegen Michael Jackson. [VERTROUWELIJK] gaf toen het advies dat [VERTROUWELIJK] moest meedelen dat hij informatie had over het onderzoek dat de FBI in 1985 en 1986 heeft gevoerd naar de beschuldigingen tegen Jackson, die twee Mexicaanse kinderen zou hebben misbruikt. [VERTROUWELIJK] deelde mee dat de agent die het onderzoek heeft gevoerd van Latijns-Amerikaanse afkomst is. De agent, die mormoon is, heeft het onderzoek niet voortgezet omdat Jackson een onderscheiding zou krijgen van de president. Volgens [VERTROUWELIJK] is het onderzoek in de doofpot gestoken.”



Het is echter niet duidelijk om welke onderscheiding het zou gaan. Jackson nam in 1984 wel de ‘Presidential Public Safety Commendation’ in ontvangst. Een jaar later werd hij beschuldigd van misbruik. De memo werd destijds door de FBI gebruikt om een geheim dossier samen te kunnen stellen tegen de wereldberoemde zanger.

