Uitgelekt: 'Temptation'-verleidster Yasmine blijkt getrouwd Redactie

06 februari 2018

10u39

Bron: Dag Allemaal 0 Celebrities ‘Temptation Island’ is nog maar amper begonnen, of daar is al een eerste relletje. Eén van de verleidsters geeft immers een geheel eigen interpretatie aan het woord ‘vrijgezel’. Yasmine vertrok namelijk als getrouwde vrouw naar Thailand...

"Yasmine als verleidster, daar moest ik toch eens hartelijk om lachen", vertelt iemand uit haar entourage. "Haar huwelijk is helemaal niet achter de rug. Ze trouwde eind januari vorig jaar met een Belgische Turk en de twee zijn nog steeds man en vrouw. ’t Kan zijn dat het niet goed meer gaat, maar de echtscheiding is vast en zeker nog niet in gang gezet."

Tijdens de casting voor ‘Temptation Island’ vertelde Yasmine evenwel dat ze vrijgezel was. "Dat is één van de logische strikte voorwaarden om als verleidster te mogen deelnemen", laat VIJF-woordvoerster Barbara Salomon weten. "Net zoals de koppels geen kinderen mogen hebben. Maar we vragen geen echtscheidingspapieren op om zulke dingen na te gaan. We vertrouwen hierbij op het erewoord van de kandidaten."

Yasmine, die als hostess in de Hasseltse discotheek Versuz werkt, reageert onthutst op de aantijgingen aan haar adres. "Alsof de situatie nog niet pijnlijk genoeg is. Mijn huwelijk heeft maar enkele maanden geduurd. Toen ik naar Thailand vertrok, was ik spijtig genoeg al een tijd weer vrijgezel. Er was ontrouw in ’t spel... Na ‘Temptation’ hebben we ons huwelijk een tweede kans gegeven, maar ’t mocht niet baten. Nu is het definitief voorbij."