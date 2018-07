UFO's, zeemeerminnen en de yeti: deze sterren geloven de allergekste dingen TDS

02 juli 2018

14u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 Celebrities Geloof het of niet: vandaag is het Wereld UFO Dag . Niet iedereen is zo zeker van het bestaan van vliegende schotels, maar sommigen zijn rotsvast overtuigd. Zoals Russell Crowe, Nick Jonas, Khloé Kardashian en Kendall Jenner bijvoorbeeld. En zij zijn niet de enige sterren die bedenkelijke overtuigingen hebben. Waar deze sterren allemaal in geloven, hou je écht niet voor mogelijk.

1. Megan Fox: Bigfoot, elfen, UFO's

Megan Fox is ervan overtuigd dat er veel wezens zijn die de mensheid nog niet ontdekt heeft. Het begon voor de actrice allemaal in een hotelkamer in Mexico toen ze nog een kind was. Ze vertelde in een interview dat 'iets' de kamer was binnegedrongen, en er een tas koffie omver had gegooid. Het werk van een geest, aldus de actrice.

Tijdens een interview op MTV gaf ze bovendien toe dat ze nog in heel wat andere wezens gelooft. Zoals in elfen en de yeti. "Zo gek is het toch helemaal niet om te denken dat er een grote primaat ergens in de bergen woont die intelligent genoeg is om zich niet te laten ontdekken? En UFO's? Hoe kan je daar nu niet in geloven? Ik ben er 1000% zeker van dat ze bestaan", verklaarde Fox.

2. Emma Stone: geesten

Nog iemand die in geesten gelooft: Emma Stone. Volgens de actrice heeft de ziel van haar overleden grootvader onze aarde nog niet verlaten, en hangt hij momenteel rond bij haar thuis. Bovendien zou hij Emma tekens geven door overal kleine geldstukken achter te laten. "Onze familie heeft altijd iets gehad met munten. Ik ben zeker van dat dit het werk van mijn opa is. En het is geweldig dat hij dit doet voor mij", verklaarde ze op de bank bij Letterman.

3. Foo Fighters: omstreden opvatting over aids

De Foo Fighters veroorzaakten enkele jaren terug heel wat ophef met hun toenmalige opvatting over aids. Bassist Nate Mendel organiseerde in 2000 een benefietconcert voor ‘Alive & Well AIDS Alternative’, een omstreden organisatie die ontkent dat het HIV-virus de oorzaak is van aids. Volgens de beweging zou de ziekte worden veroorzaakt door drugsgebruik bij homoseksuelen, stress, bepaalde medicatie, anale seks, en een slecht voedingspatroon. Op de officiële website van de Foo Fighters stond destijds zelfs een link naar de omstreden ‘AIDS denialist’ Christine Maggiore. Bovendien steunde de band de beweging openlijk in een documentaire.

4. Charlie Sheen: twijfelt aan 9/11

Acteur Charlie Sheen heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij twijfelt aan de officiële verklaring over de gebeurtenissen op 11 september 2001. De acteur heeft altijd opgeroepen tot vergaand onderzoek naar de ware toedracht van de terroristische aanslagen op de WTC-torens en het Pentagon. "Wanneer de torens in elkaar zakten had je echt de indruk naar een gecontroleerde instorting te kijken", zei Sheen op CNN. Over de aanval op het Pentagon zei hij: "Ik wil wel eens zien hoe dat vliegtuig al die manoeuvres heeft gemaakt. Het vliegtuig dat zich in het Pentagon boorde, is nooit op camera vastgelegd. We zijn dat verschuldigd aan de slachtoffers en hun families."

5. Demi Lovato: zeemeerminnen

Demi Lovato deed heel wat wenkbrauwen fronsen toen ze in 2014 te gast was bij de talkshow van Seth Meyers. Lovato vertelde Meyers dat ze "een extreem overtuigende" documentaire had bekeken over het bestaan van zeemeerminnen. "Het zijn wezens die in de onontdekte en onbekende delen leven van de Indische oceaan." Ze ging nog nog een stapje tijdens het gesprek. "Christopher Columbus heeft ook drie zeemeerminnen gezien op zijn toch naar Amerika. "Het is triestig als je niet gelooft dat zeemeerminnen bestaan."

6. Lady Gaga: creativiteit stelen via vagina

Lady Gaga heeft mannen een hele tijd afgezworen. De popzangeres koos toen voor een celibatair leven, en daar had ze een heel opmerkelijke reden voor. “Ik heb het vreemd gevoel dat mannen via mijn vagina mijn creativiteit gaan stelen als ik met hen naar bed ga", zei ze in 2010 tegen Vanity Fair.

7. Kesha: seks met een geest

Kesha was er in 2012 van overtuigd dat ze seks had met een geest. Gevraagd naar de inspiratie van haar nieuwe single ‘Die Young’, deed ze die onthulling toen op de radio. "Die song gaat over ervaringen met het bovennatuurlijke. Ik heb enkele seksuele ervaringen met het bovennatuurlijke gehad. Maar wel op een sexy manier. Ik ken zijn naam niet, het was een geest. Ik sta daar enorm voor open", verklaarde ze. Het is niet de enige bedenkelijke overtuiging van de zangeres. Kesha liet immers ook haar placenta in een ketting verwerken die ze rond haar hals draagt. Ze gelooft dat de ketting haar bovennatuurlijke krachten geeft.

8. Khloé Kardashian en Kendall Jenner

In 2013 hadden Khloé Kardashian en Kendall Jenner een conversatie op Twitter die er geen twijfel over liet bestaan dat de twee geloven in UFO's. Kendall twitterde dat ze er eentje had gespot, waarna halfzus Khloé al snel mee op de kar sprong.

you guys..I swear I just saw a UFO Kendall(@ KendallJenner) link

I believe!!!! "@KendallJenner: you guys..I swear I just saw a UFO" Khloé(@ khloekardashian) link

Khloe and I are freaking out right now over this UFO situation Kendall(@ KendallJenner) link

9. Angelina Jolie: bloedband creëren

Het is intussen al 15 jaar geleden dat Angelina Jolie en Billy Bob Thorton getrouwd waren en weer uit elkaar gingen. De twee leerden elkaar in 2000 kennen op een filmset en hadden meteen een heel aparte visie op hun relatie. Ze lieten beiden een tattoo zetten van een Aziatische draak met elkaars naam. Ze geloofden dat dit hun relatie bijzondere krachten zou geven. Angelina geloofde bovendien ook in een 'echte' bloedband. Ze sneden zich samen met een scheermesje in de vinger en gaven elkaar een ketting met een beetje van hun bloed.

10. Alicia Silverstone: kind voeden als vogel

Actrice Alicia Silverstone, bekend van 'Clueless' en 'Batman & Robin', gaf enkele jaren terug haar 10 maanden oude zoontje voeding als een vogel. Op een filmpje op haar blog was te zien hoe de blondine het eten voor haar zoontje Bear Blu voorkauwt en het vervolgens in de mond van haar baby spuugt. De techniek had ook verregaande gevolgen. "Hij kruipt de hele kamer door en valt mijn mond aan als hij ziet dat ik aan het eten ben", schreef de actrice op haar blog. Ze geloofde dat ze via haar speeksel belangrijke enzymen en stoffen kon doorgeven aan haar baby.