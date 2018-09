U2-frontman Bono praat met paus over misbruik redactie

20 september 2018

16u14 0 Celebrities Paus Franciscus heeft gisteren een ontmoeting gehad met U2-zanger Bono (58) in het Vaticaan. Zij spraken onder meer over het misbruikschandaal in de katholieke kerk in Bono's geboorteland Ierland.

"Ik vertelde hem dat ik denk dat de daders beter beschermd werden dan de slachtoffers. Ik zag de pijn in zijn gezicht en ik denk dat hij een oprechte man is", zei de zanger volgens het Italiaanse persbureau Ansa. Franciscus was onlangs op bezoek in Ierland.

Reden voor het 30 minuten durende bezoek was de steun van Bono voor het pauselijke project Scholas Occurrentes. Dat schoolinitiatief heeft tot doel ontmoetingen te bevorderen tussen jongeren over de hele wereld. Bono staat bekend om zijn politieke betrokkenheid en had ook paus Johannes Paulus II al ontmoet.



De paus ontving al verschillende sterren, onder wie de acteurs Leonardo DiCaprio en Angelina Jolie en zangeres Katy Perry.