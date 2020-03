Tyra Banks stelt opening Modelland themapark uit MVO

19 maart 2020

15u11

Bron: ANP 0 Celebrities Model Tyra Banks heeft de opening van haar nieuwe amusementspark ModelLand uitgesteld, dat meldt The Hollywood Reporter.

Het park, ook wel de “ultieme modellendroom” genoemd, zou eigenlijk op 1 mei haar deuren in Santa Monica, Californië openen. “Het is geen verassing dat we op aanraden van onder anderen de WHO, de opening van ModelLand hebben uitgesteld”, aldus een verklaring van het park. “We blijven de situatie in de gaten houden en zullen dan een nieuwe openingsdatum vaststellen die veilig en geschikt is.”

In ModelLand, naar een idee van Tyra Banks, komt de glamour van ‘America’s Next Top Model’, de eigenaardigheid van Willy Wonka en de magie van Disneyland samen. Parkgasten kunnen er onder meer zelf een photoshoot doen en een make-over krijgen.