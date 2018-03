Tyra Banks open over mislukte IVF-behandeling: "De babykamer stond al helemaal klaar" MVO

30 maart 2018

06u45 0 Celebrities In een exclusief interview met People Magazine heeft Tyra Banks zich uitgesproken over het grote verdriet in haar leven: een mislukte IVF-behandeling. De presentatrice van America's Next Top Model is inmiddels de dolgelukkige moeder van haar twee-jarige zoontje York, die via een draagmoeder ter wereld kwam. Maar de pijn die ze voelde toen 'het' haar zelf niet lukte, is er nog steeds.

"York en ik waren voorbestemd om bij elkaar te komen en ik zie hem dan ook als mijn grootste geluk. Helaas is daar veel pijn aan vooraf gegaan", vertelt Tyra aan het tijdschrift. Banks had een relatie met fotograaf Erik Asla en probeerde via de natuurlijke weg zwanger te worden. Toen dat niet lukte, zocht het stel hun heil in een IVF-behandeling. Een jaar lang werden de twee keer op keer teleurgesteld, iets wat Tyra 'bijzonder emotioneel' noemt.

Tyra's moeder breekt als ze haar dochter over die zware periode hoort praten: "Vreselijk om je eigen kind zo te zien lijden, terwijl je haar zo graag een kindje gunt. Ze had de hele babykamer al klaar gemaakt toen ze erachter kwam dat de IVF-behandeling niet was aangeslagen. Het was alsof mijn hart uit mijn lijf werd gerukt." Tyra en Erik besloten de hulp van een draagmoeder in te schakelen. "Dat was superspannend, van het eerste 'embryo-moment' tot aan de geboorte. Ook al was ik zelf fysiek niet zwanger, ik ging wel in alle fases van de zwangerschap mee met de draagmoeder. En uiteindelijk was daar onze zoon, een mirakel."

Hoewel het voormalig model niet meer samen is met vader Erik, delen de twee de voogdij over hun zoon, wat goed gaat. "Ik koester elk moment met mijn zoon, dit heb ik altijd gewild."