Tyra Banks bekent 'nose job': "Want natuurlijke schoonheid is oneerlijk" SD

28 maart 2018

22u37

Bron: ANP 0 Celebrities Tyra Banks (44) heeft in het begin van haar carrière een cosmetische ingreep aan haar neus laten uitvoeren. Dat schrijft ze in haar boek 'Perfect is Boring'.

"Er zaten botjes in mijn neus die maar bleven groeien en jeuken", schrijft het 44-jarige voormalige supermodel. "Ik kon nog wel ademen, maar ik liet me cosmetisch opereren. Ik geef het toe! Ik heb nephaar en ik deed mijn neus. Ik voel de verantwoordelijkheid om de waarheid te vertellen".

"Natuurlijke schoonheid is oneerlijk", zegt Tyra in een interview met People over haar boek. Ze doelt daarmee op de trend IWokeUpLikeThis, waarbij vrouwen foto's van zichzelf vlak na het wakker worden en zonder make-up op sociale media plaatsen. "Ik voel me ongemakkelijk als vrouwen die deze natuurlijke schoonheid hebben anderen veroordelen die wel iets aan zichzelf doen".

Het voormalig model heeft niet zoveel met de 'no make-up'-trend. "Daar leggen we veel te veel nadruk op," zegt ze. "Als model had ik make-up nodig. Ik denk niet dat daar iets mis mee is. Het maakte mijn speelveld gelijk. Gisele, heb je het niet nodig? Ik wel! En we hebben allebei voor Victoria's Secret gewerkt", reageert Tyra op collega-model Gisele Bündchen, die een no make-up selfie deelde.