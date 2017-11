Twittermonitor noteert meer negatieve dan positieve gevoelens over zaak-De Pauw Joeri Vlemings

08u35

Bron: Textgain 0 BELGA Celebrities Meteen na de videoboodschap van Bart De Pauw over zijn vermeende grensoverschrijdende gedrag stonden sociale media in vuur en vlam. Het viel op hoeveel steun de tv-maker er genoot. Toch blijken, volgens Twittermonitor Textgain, de gevoelens van donderdagavond tot nu in hun totaliteit overwegend negatief.

In eerste instantie, net na de videoboodschap van de bekende Vlaming donderdagavond, was het algemene sentiment op Twitter over de zaak-De Pauw negatief. Tussen 21 en 22 uur, nadat de VRT-woordvoerder in De Afspraak toelichting had gegeven - was er voor het eerst een kentering en haalden de positieve gevoelens de bovenhand. Dat blijkt uit een analyse van de taaltechnologie van Textgain, een computerprogramma dat op de Twitterreacties over Bart De Pauw werd losgelaten.

Vrijdagochtend overheerste eveneens het positieve sentiment. De ceo van de VRT gaf meer details vrij op de radio én ook Bart De Pauw zelf verdedigde zich in de media. Hij sprak van eventuele juridische stappen tegen de VRT. In de namiddag sloeg het sentiment om, naar een duidelijke negatieve houding. Maar vanaf 20 uur ging het weer de positieve kant uit. Hilde Van Mieghem getuigde op televisie en in Terzake riep de ceo van de VRT De Pauw op om zijn excuses aan te bieden. Ook advocate Christine Mussche kwam er aan het woord: ze vond dat De Pauw zelf de hetze had veroorzaakt met zijn videoboodschap. Zaterdag stond het publiek toch vooral weer overwegend negatief tegenover de aantijgingen. De gevoelens blijven sindsdien wisselvallig op Twitter, maar over het algemeen toch iets meer negatief.