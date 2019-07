Twitteraccount Jessica Alba gehackt: stortvloed aan homofobe en racistische berichten TDS

29 juli 2019

09u34

Bron: ANP 0 Celebrities Jessica Alba werd het afgelopen weekend slachtoffer van een hacker. Vanuit haar twitteraccount werd allerlei racistisch en homofobe tweets verstuurd. De tweets werden geplaatst toen het in Jessica’s woonplaats Los Angeles nacht was, waardoor het even duurde voordat ze werden verwijderd.

De hacker plaatste onder meer berichten waarin hij of zij Jessica’s ruim 9 miljoen volgers 50.000 dollar bood om gehandicapte homo’s te vermoorden. Ook prees de saboteur Hitler en liet hij of zij zich flink racistisch uit. Er verscheen ook een oproep aan Donald Trump om rapper YNW Melly vrij te laten. Die muzikant staat binnenkort terecht voor een dubbele moord.

De tweets werden geplaatst toen het in Jessica’s woonplaats Los Angeles nacht was, waardoor het even duurde voordat ze werden verwijderd. Haar naam werd door de actie wel trending. Zondagochtend vroeg gingen de actrice en haar team tot actie over en werden de tweets weggehaald. Jessica heeft zich niet uitgelaten over de hack.