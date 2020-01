Twitter maakt zich zorgen om Adele: “Toch wel erg mager nu” TK

05 januari 2020

12u30

Bron: Page Six 6 Celebrities Jarenlang was Adele een van de weinige sterren die vrouwen met een voller figuur vertegenwoordigde, maar daar is intussen geen sprake meer van. De zangeres is de laatste maanden sterk vermagerd, wat haar eerst veel respect en bewondering opleverde. Maar nu beginnen haar fans zich stilaan zorgen te maken, want Adele ziet er op recente foto’s toch wel érg mager uit.

Wij vierden de overgang van oud en nieuw gewoon thuis, maar als celebrity mag dat wel wat meer zijn. Dus trok Adele met haar jacht naar het Caribische eiland Anguilla, waarbij ze ook een hele rits beroemde vrienden uitnodigde. Ze bracht er onder meer een dag op het strand door met haar Britse maatjes Harry Styles en James Corden, en de sterren voelden zich niet te beroerd om te poseren met enkele fans. Maar die foto’s zorgen nu voor beroering, want op de beelden die op Twitter rondwaren vinden veel mensen de zangeres ‘akelig mager’.

Adele living her best life in Anguilla, Caribe yesterday.



She was seen with Harry Styles and James Corden. pic.twitter.com/WFYRq6DhAA Adele Daily(@ adeledailynet) link

Adele is al even bezig met afvallen. In oktober verscheen ze voor het eerst in het openbaar met een duidelijk strakkere lijn op het verjaardagsfeestje van Drake. Toen postte ze foto’s van de avond met daarbij de caption ‘Vroeger huilde ik, nu zweet ik’. Al snel werd duidelijk dat de ‘Hello’-zangeres gebeten was door de fitnessmicrobe - niet toevallig na de scheiding van haar man Simon. Volgens insiders rijgt ze de pilates-klassen aan elkaar en sport ze ook met behulp van een personal trainer. Zo viel ze in totaal al een slordige 20 kilo af.

Volgens sommigen is Adele nu echter een beetje aan het overdrijven met dat sporten en afvallen. “Ze ziet er veel te mager uit, moeten we ons zorgen maken?”, vraagt een van haar fans zich af op Twitter. “Kan iemand haar alsjeblieft wat eten geven”, schrijft iemand anders.

wait adele looks way too skinny here should we get worried? pic.twitter.com/5HkxQpJwgM andrea(@ witnessandrea) link

De ster krijgt echter ook veel steun van mensen die vinden dat Adele nooit goed kan doen en dat ze nog steeds het slachtoffer is van bodyshaming. “Vroeger was ze te dik, nu is ze te mager. Het is ook altijd wat”, vat iemand het samen. “Laat haar toch met rust.”

Twitter 2011-2016:

"Adele needs to lose some weight. She's too big and it's unhealthy and I'm worried about her."



Twitter 2020:

"Adele needs to eat more. She's too skinny and lost too much weight and it's unhealthy and I'm worried about her."



🙄🙄🙄 pic.twitter.com/Wk8zrGIXQJ Ashton Pittman(@ ashtonpittman) link