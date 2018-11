Twintig jaar later: Julia Roberts reageert op die iconische foto van haar okselhaar TDS

07 november 2018

17u47

Bron: Busy Tonight 0 Celebrities De wereld heeft het geweten, toen Julia Roberts in 1999 op de rode loper van de film ‘ Notting Hill’ verscheen in Londen. Het was dan ook niet haar opvallende rode glitterjurk die met de aandacht ging lopen, maar wel haar ongeschoren en behaarde oksel. Nu, bijna 20 jaar later, reageert Roberts op de foto’s die in geen tijd viraal gingen.

Er was heel wat rond te doen in 1999: tijdens de premiere van haar film ‘Notting Hill’ verscheen Julia Roberts met een flinke bos okselhaar op de rode loper. Haar oksel werd gefotografeerd toen ze wou zwaaien naar een aantal fans, en de beelden gingen meteen de wereld rond. “Hoe onhygiënisch”, klonk het toen. Of ook: “Dit is vies”, of “Julie druist tegen alle regels in”. Naar verluidt had Roberts haar okselhaar laten staan, omdat haar toenmalige vriendje Benjamin Bratt dat aantrekkelijk zou gevonden hebben.

Tijdens een interview met talkshowhost Busy Philipps heeft de actrice nu gereageerd op de bewuste beelden. Julia maakte er duidelijk dat ze met haar okselhaar géén statement probeerde te maken, hoewel velen dat allicht toch vermoeden. “Ach, ik denk dat ik gewoon geen rekening hield met de lengte van mijn mouwen tijdens het zwaaien”, zegt Roberts. “Daardoor heb ik onbedoeld wat persoonlijke zaken getoond. Het was dus niet echt een statement”. De foto’s achtervolgen haar na al die jaren wel nog steeds. “Die foto en heel dat moment staan in mijn geheugen gebrand, ja.”