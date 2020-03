Twerkende beer in ‘The Masked Singer’ blijkt Sarah Palin te zijn LOV

12 maart 2020

14u05 1 Celebrities Sarah Palin (56) heeft vriend en vijand verrast met haar verschijning in het televisieprogramma ‘The Masked Singer’. De Amerikaanse politica bleek verstopt te zitten in het berenpak, waarmee ze twerkend het nummer ‘Baby Got Back’ bracht.

Het programma ‘The Masked Singer’ is de laatste nieuwe hype in tv-land. Het concept is simpel: bekende gezichten, al dan niet zangers, nemen deel aan een soort van talentenjacht. Eén detail: ze zijn compleet onherkenbaar vermomd in excentrieke kostuums, vaak dieren. Aan de jury en het publiek de opdracht om de figuren te ontmaskeren aan de hand van de stem en enkele hints.

In de Verenigde Staten werd het publiek afgelopen week verrast met een wel héél opvallende kandidaat. Niemand minder dan politica Sarah Palin zat verstopt in een fluoroze berenpak. Ze bracht het liedje ‘Baby Got Back’ van Sir Mix-a-Lot. De jury zat er ook helemaal naast: Robin Thicke gokte bijvoorbeeld op Tina Fey, die Palin grappig genoeg al imiteerde op SNL. Tijdens de onthulling vielen dan ook heel wat monden wagenwijd open. Het internet staat vooral versteld van het niet eens zó slechte raptalent van Palin.

In het voorjaar zal ook VTM een Vlaamse versie van ‘The Masked Singer’ uitzenden.