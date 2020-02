Tweet van broer Billie Eilish doet fans steigeren: "Dit is zo arrogant” BDB

25 februari 2020

20u25

Bron: Buzzfeed 0 Celebrities Een goedbedoeld advies voor jonge creatievelingen is bij de fans van Finneas O’Connell (22) in het verkeerde keelgat geschoten. De broer van Billie Eilish, die ook intens meewerkte aan de plaat van z’n zus, werd op Twitter ‘arrogant’ genoemd en ‘iemand die alles te danken heeft aan vriendjespolitiek’.

“Een populaire levensvisie is dat je je schroom overboord moet gooien en zelf mensen moet aanspreken als je iets wil bereiken”, schreef Finneas op Twitter als raad voor jonge muzikanten. “Ik vind dat een beetje overroepen. Je moet gewoon superhard werken, alleen of met je dichte vrienden. Zorg ervoor dat wat je maakt gewoon steengoed is zodat het voor zichzelf spreekt. Vraag mensen niet om met je samen te werken, maar laat ze zelf naar jou komen.”

Hoewel de tweet bedoeld was om z'n fans te motiveren, leek niet iedereen daarvan overtuigd. “Alsof iemand toevallig bij jouw werk terecht is gekomen. Dit is pure vriendjespolitiek”, schrijft iemand als reactie op sociale media. “Dit is een uitspraak van een artiest met privileges. Arrogant. Blijf nederig, man”, tweet een andere volger. “Voor jullie was het makkelijk. Jullie ouders waren allebei artiest. Mijn vader is mecanicien en ik zou nog niet eens z’n begrafenis kunnen betalen. Dus ja, ik zal zelf bij mensen langsgaan als ik iets wil bereiken”, schrijft nog een andere fan.

(Lees verder onder de tweets.)

Nepotism evasion at its finest.



Somebody came to them 'by accident' - sure, sure MMue(@ otprem) link

literally some people have to work to even shoot their shot. we have to have the mentality of being the appropriate amount of annoying to get to where we want. stay humble, man. we didn’t all bloom from privilege. bridie ¨̮(@ eidirbs) link

Spoken like someone born to two actors in LA. Here’s my piece of advice: check your privilege. Some of us have full time jobs, and are desperate to escape those conditions. My dad was a mechanic. I can’t even afford his funeral. I have $700 in my bank. So yeah, I’ll shoot my shot osiris(@ osirisblckk) link

Easy to say when your sister IS Billie & your family supported your career. Not everyone has the luxury & (white) privilege to be so lucky. I've fought to be on HNHH & Shade45.



I'm an indie artist with a vision, working to live off my dream.https://t.co/TyLPKk7iuJ J Coop(@ RealJCoop1) link

Het duurde niet lang vooraleer Finneas op de aantijgingen van z’n volgers reageerde. “Onze ouders konden ons niet financieel ondersteunen met het geld dat ze verdienden”, schreef hij. “Papa werkte 12 uur per dag en 7 dagen per week als bouwvakker voor Mattel en onze mama was leerkracht. Ze kenden helemaal niemand in de muziekindustrie. Ik heb hun hypotheek afbetaald en Billie betaalt hen een loon zodat ze samen met ons kunnen touren.” Intussen verwijderde Finneas de tweets weer.