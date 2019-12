Tweeling uit 'My Big Fat Gypsy Wedding' dood teruggevonden SDE

29 december 2019

18u31

Bron: The Sun 0 Celebrities Twee Britse broers, Billy en Joe Smith (32), zijn zaterdagvoormiddag dood teruggevonden, dichtbij hun woonplaats in Kent. De tweeling zou zelfmoord gepleegd hebben. Dat schrijft The Sun. De mannen werden bekend door de realityshow ‘My Big Fat Gypsy Wedding’.

Zaterdagvoormiddag werden twee lichamen ontdekt in een boom in Kent. Het bleek om de tweeling Billy en Joe Smith te gaan, die in 2013 voor het eerst op tv te zien waren, in het derde seizoen van ‘My Big Fat Gypsy Wedding’. De twee Romazigeuners gaven de kijkers een inkijk in hun werk als tuinman in Kent, en gingen op vakantie naar Tenerife. Sindsdien hebben ze samen een tuinbouwbedrijf. Een buurman van Billy zegt dat er geen tekenen waren dat de mannen zelfmoord zouden plegen. “Ik ben gewoon verbijsterd. Hij was zo'n geweldige kerel. We kwamen zo goed overeen. Hij werkte samen met Joe in het tuinbouwbedrijf. Joe was de drijvende kracht. Er waren geen tekenen dat iets zoals dit zou gebeuren. Ook al leek hij de laatste maand iets meer terughoudend. Ik weet het simpelweg aan het winterweer." En de buurman voegt eraan toe: “Ik zag Joe een paar keer wanneer hij Billy bezocht, maar ik kende hem niet zo goed. Maar het was duidelijk dat ze die speciale band hebben die tweelingen delen. Ze waren altijd zo close. Ze leefden voor elkaar.” De familie van de mannen zou wel bezorgd zijn geweest om hun welzijn. Op sociale media wordt ook verwezen naar depressie, iets wat volgens de auteur van het bericht wijdverspreid zou zijn in de zigeuner-gemeenschap.

‘My Big Fat Gypsy Wedding’-ster Paddy Doherty, die in Groot-Brittannië ook deelnam aan ‘Big Brother’, postte een video online waarin hij de broers “engelen” noemde. “Bid alsjeblieft voor deze twee zielen", vertelde hij daarin. “Twee goed uitziende jongens, god hebbe hun ziel. Wat een verschrikkelijke tragedie. Het kan altijd erger dan bij jezelf. Bid voor de familie van de jongens, voor hun moeder en vader. Help hen om sterk te zijn en hier doorheen te komen. Moge God voor hen zorgen. Het zijn twee engelen.”

Een woordvoerder van de politie in Kent gaf nog het volgende mee: “Onderzoek naar de omstandigheden van de overlijdens zijn nog gaande, maar op dit moment worden ze niet behandeld als verdacht. De nabestaanden zijn op de hoogte en worden op de hoogte gehouden.”

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.