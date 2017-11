Tweede vrouw beschuldigt Dustin Hoffman van seksueel misbruik EP

Bron: ANP 0 EPA Dustin Hoffman en zijn vrouw Lisa Hoffman. Celebrities Er is een tweede vrouw opgestaan die Dustin Hoffman beschuldigt van seksueel misbruik. Televisieschrijver en producer Wendy Riss Gatsiounis zegt dat de acteur haar in 1991 tijdens hun tweede ontmoeting vroeg: "Zeg Wendy, ben jij weleens intiem geweest met een man ouder dan 40 jaar?"

Hoffman zou haar hebben gezegd dat "dit een totaal nieuwe ervaring voor haar zou zijn." Terwijl hij dit zei, opende hij zijn armen en probeerde haar over te halen om met hem naar een kledingzaak in een hotel dichtbij te gaan. Riss Gatsiounis had een afspraak met Hoffman en schrijver Murray Schisgal, bekend van de film Tootsie waarin Hoffman speelde, om haar toneelstuk A Darker Purpose te laten verfilmen.

Schisgal moedigde haar aan om met de acteur mee te gaan, maar Riss Gatsiounis weigerde meerdere malen, waarna de tweevoudig Oscarwinnaar wegging. Hierop zei Schisgal dat ze niet geïnteresseerd waren in het stuk en dat het hierbij bleef. De vrouw was destijds begin 20 en Hoffman 53 jaar.

Riss Gatsiounis deed haar verhaal in het Amerikaanse blad Variety. De woordvoerder van Hoffman wilde geen commentaar geven. Schisgal reageerde: "Dustin en ik hebben door de jaren heen met zoveel schrijvers gesproken, ik kan me dit gesprek niet herinneren, evenmin als het gedrag dat in dit stuk beschreven wordt.