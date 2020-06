Tweede kindje voor Michelle Williams SDE

18 juni 2020

13u13

Vrolijk nieuws voor actrice Michelle Williams (39) en haar echtgenoot Thomas Kail (43). De twee stapten in maart in het huwelijksbootje, en zijn nu de trotse ouders van een eerste kindje samen. Dat schrijft Us Weekly.

Het geslacht en de naam van de baby blijven voorlopig nog geheim. Michelle heeft al een dochter, Mathilda (14), uit een eerdere relatie met de overleden acteur Heath Ledger. Voor Thomas is het z'n eerste kindje.

De actrice en de regisseur leerden elkaar kennen op de set van de miniserie ‘Fosse/Verdon’. In december 2019 raakte bekend dat Michelle zwanger was. “Ze zijn zo blij en opgewonden dat ze een baby ter wereld kunnen brengen”, liet een bron toen weten. “Ze zouden wel graag getrouwd zijn wanneer het zover is.” De twee stapten dan ook in maart in het huwelijksbootje, tijdens een geheime ceremonie.

Allebei zijn ze al eens eerder getrouwd geweest. Michelle huwde in juli 2018 met muzikant Phil Elverum, maar in april 2019 gingen ze uit elkaar. Thomas trouwde in 2006 met actrice Angela Christian. Die relatie eindigde vorig jaar.

