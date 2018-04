Tweede kindje voor Jamie Lynn Spears: "Welkom Ivy Joan Watson" MVO

13 april 2018

07u19 0 Celebrities Jamie Lynn Spears (27) is voor de tweede keer moeder geworden. Het zusje van Britney beviel woensdag van een dochter, laat ze weten op Twitter.

Het kindje heeft de naam Ivey Joan Watson gekregen. "We zijn ontzettend blij om dit mooie meisje in onze familie te mogen verwelkomen", vertelt Jamie Lynn tegen People. Het meisje is vernoemd naar de tante van Jamie Lynn die tien jaar geleden overleed aan eierstokkanker. "Ze was de meest gracieuze vrouw die ik ooit gekend heb."

De 27-jarige zangeres kreeg eerder al dochter Maddie (9).

Baby Ivey Joan Watson is here ❤️ https://t.co/JlbjKGJo21 Jamie Lynn Spears(@ jamielynnspears) link