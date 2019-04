Tweede ex-lid van One Direction stort zich op acteercarrière: Liam Payne gaat Harry Styles achterna SD

10 april 2019

15u29

Bron: Metro.co.uk 0 Celebrities De jongens van One Direction breiden hun activiteiten uit. Nadat eerder al Harry Styles (25) zijn acteerdebuut maakte in ‘Dunkirk’ van Christopher Nolan, heeft nu ook Liam Payne (25) laten weten dat hij volop audities aan het doen is. En niet voor de minste: zo mocht hij een test doen voor Steven Spielberg (72).

Liam Payne probeert in de acteervoetsporen van zijn voormalige One Direction-bandlid Harry Styles te treden. Hij vertelde in de radioshow ‘Capital Breakfast’ dat hij al enkele audities achter de rug heeft. Hij zei: “Het eerste waar ik ooit auditie voor deed was de remake van ‘West Side Story’, die door Steven Spielberg gemaakt wordt. Op mijn vorige verjaardag kreeg ik een berichtje dat zei: ‘Op donderdag moet je SS ontmoeten.’ Dus ik mocht voor hem auditie gaan doen, wat echt te gek was.”

Helaas kreeg Liam de rol niet. “Nee, ik kreeg de rol niet, maar ik was wel bij de laatste vijf mensen. Ik ben er nog altijd erg blij mee want het was moeilijk - het ging om een grote rol. Daarnaast was het ook de eerste auditie die ik ooit deed. Ik stuurde vier tapes in én ik slaagde erin om Steven Spielberg te ontmoeten. Dat was geweldig!”

De auditie zelf bleek echt stresserend. “Het was een vrij koude kamer, ik ga er niet over liegen. De auditie was in een soort van warenhuis, dat met gordijnen was afgesloten, en Spielberg kwam gewoon binnen en riep ‘Liam!’. Dat was te gek voor woorden. Het was het gekste dat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Maar hij was heel vriendelijk. Het was geweldig, het is een heel leuk proces en ik vond het leuk om te doen.”

Uiteindelijk kreeg Ansel Elgort de rol van Tony, waar Liam ook auditie voor deed. Gelukkig heeft de voormalige One Directioner nog een zangcarrière om op terug te vallen. In 2018 bracht hij onder andere de nummers ‘For You’ (met Rita Ora) en ‘Polaroid’ (met Jonas Blue en Lennon Stella) uit, die ook bij ons in de hitlijsten belandden.