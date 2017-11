Tweede beschuldiging voor Ed Westwick MVO

Er is een tweede vrouw opgestaan die Ed Westwick beschuldigt van verkrachting. Voormalig actrice Aurélie Wynn beschrijft het voorval op haar Facebookpagina. Haar post is inmiddels viral gegaan.

Wynn beweert dat de Gossip Girl-acteur haar in 2014 heeft verkracht, nadat ze met hem meeging naar het landgoed dat hij destijds huurde. Ze was samen met een vriendin, die op dat moment een relatie had met Westwicks huisgenoot. De groep had tot een uur of 5 's morgens gefeest en ging daarna slapen. Volgens Aurélie drong Ed zich aan haar op en duwde hij haar met zijn volle gewicht naar beneden, waardoor ze geen kant meer op kon. Hoewel Wynn meerdere malen weigerde, scheurde hij het badpak dat ze droeg kapot.

De vrouw was naar eigen zeggen volledig in shock en greep zodra hij weg was naar haar gsm om een vriendin te vragen haar op te halen. "Het meisje waarmee ik naar het landgoed kwam, was verdwenen zonder iets tegen mij te zeggen. Ik had nauwelijks bereik op mijn telefoon en Ed lag knockout in bed."

Ze vertelde haar toenmalige vriendje Mark Salling, een acteur uit de serie Glee, over het voorval, maar die geloofde haar niet. Hij verbrak de relatie, omdat hij niet verzeild wilde raken in de zaak tegen Westwick. Ondertussen is Mark zélf veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Vrienden van de voormalige actrice adviseerden haar ook om het stil te houden, omdat ze in de pers over zou komen als 'een opportuniste die over Westwicks rug aandacht zou zoeken'.

Wynns beschuldiging lijkt veel op die van actrice Kristina Cohen, de vrouw die de Gossip Girl-ster deze week als eerste beschuldigde van verkrachting. De politie van Los Angeles heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar Westwick.

Ed Westwick, nu te zien in de BBC-serie 'White Gold', reageerde via Twitter op Cohen's beschuldiging. Hij schreef nooit iemand te hebben verkracht en beweert Kristina niet eens te kennen.