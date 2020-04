Twee vermiste leden Kennedy-familie vermoedelijk overleden RL

04 april 2020

02u32

Twee leden van de Amerikaanse Kennedy-familie die vermist zijn na een kanotocht in de staat Maryland, zijn vermoedelijk om het leven gekomen. Dat stelt een familielid in een verklaring, meldt NBC News. Het gaat om de zoveelste tegenslag voor het roemrijke politieke Kennedy-geslacht.

Maeve Kennedy Townsend McKean (40) en haar 8-jarige zoon Gideon kwamen donderdag niet terug van een uitstap met de kano in een baai in de buurt van Annapolis, aldus de gouverneur van de staat Maryland.

“Met grote droefheid deel ik het nieuws dat de zoektocht naar mijn geliefde dochter Maeve en kleinzoon Gideon is veranderd van redding naar berging”, stelt Kathleen Kennedy Townsend, de moeder van Maeve in een verklaring.

Volgens The Washington Post sprong het duo in de kano om een bal uit het water te halen en dreven daarna af. De kustwacht meldt dat Maeve en Gideon daarna zijn gezien terwijl zij met alle macht aan wal probeerden te komen. Er stond die dag echter een krachtige wind, met windvlagen tot wel 64 kilometer per uur, aldus het Amerikaanse medium TMZ.

Er is zowel donderdag als vrijdag intensief naar hen gezocht door politie, kustwacht en brandweer. Reddingswerkers vonden donderdag een kajak en een peddel, maar niet de vermisten. Dat hebben de autoriteiten op vrijdag gemeld.

Advocate en adviseur Obama

Maeve is de kleindochter van voormalig Amerikaans justitieminister en senator Robert F. Kennedy, die in 1968 werd vermoord. Ze werkt als advocaat op het gebied van publieke gezondheidszorg en mensenrechten en is directeur van het Global Health-initiatief van de Georgetown University, aldus CNN.

Ze was in het verleden ook adviseur van het AIDS-programma van de regering-Obama en vrijwilligster in het zogenoemde Peace Corps, een initiatief voor wereldwijde sociale en economische ontwikkeling van haar oom John F. Kennedy tijdens zijn presidentschap.

Tegenslag

De Kennedy-clan kende al heel wat tragedies. Grootvader Robert Kennedy werd tijdens de voorverkiezingen van 1968 in Los Angeles doodgeschoten. Vijf jaar eerder was zijn oudste broer John, toenmalig president, in Dallas het slachtoffer van een dodelijke aanslag.

In juli 1999 kwamen zijn zoon John F. Kennedy Junior, diens echtgenote Carolyn Bessette-Kennedy en haar zus Lauren Bessette om bij een ongeluk met een vliegtuigje voor de Amerikaanse oostkust. Vorig jaar overleed een 22-jarige kleindochter van Robert Kennedy aan een overdosis.