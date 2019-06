Twee jaar na hun relatiebreuk vragen Fergie en Josh Duhamel scheiding aan KD

01 juni 2019

14u29

Bron: ANP 0 Celebrities Twee jaar nadat voormalig Black Eyed Peas-zangeres Fergie (44) en acteur Josh Duhamel (46) uit elkaar gingen, vragen de twee officieel een scheiding aan. Dat melden Amerikaanse media.

Al in 2017 maakte het stel bekend uit elkaar te zijn gegaan. Dat ging in goed overleg, vertelde Fergie toen. “Met liefde en respect voor elkaar hebben we eerder dit jaar besloten om uit elkaar te gaan. Om ons gezin de gelegenheid te geven zich aan te passen, hebben we het nog privé gehouden voordat we er mee naar buiten zouden komen. Wij zullen elkaar en het gezin altijd blijven ondersteunen.’’ Het koppel dat in 2009 huwde heeft samen een 5-jarig zoontje.