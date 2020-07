Twee jaar na de overdosis: Demi Lovato blikt terug SDE

25 juli 2020

15u29

Bron: People 0 Celebrities Twee jaar geleden, op 24 juli 2018, werd zangeres Demi Lovato (27) opgenomen in het ziekenhuis na een overdosis. Die werd haar bijna fataal, maar Demi overleefde. Op sociale media blikt ze nu terug op hoe haar leven in tussentijd veranderd is.

“Vandaag is de dag van m’n mirakel”, schrijft Demi Lovato op Instagram. “Ik ben zo gezegend dat ik zo’n dag heb, want het toont aan hoe de dokters in het Cedars-Sinai-ziekenhuis m'n leven hebben gered. Hoe m'n leven er nu uitziet, had ik nooit durven dromen.” Haar leven ziet er nu dan ook radicaal anders uit, vertelt de zangeres. “Amper twee jaar na die verschrikkelijke dag ben ik verloofd met de liefde van m’n leven. Ik kan oprecht zeggen dat ik me bevrijd voel van m’n demonen. Van allemaal. Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk was."

“Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat ik verliefd werd (al heeft het ook geen kwaad gedaan), maar de afgelopen twee jaar heb ik meer aan mezelf gewerkt dan tijdens de rest van m’n voorbije leven”, voegt ze eraan toe. “Dingen waardoor ik me weken of soms maanden down voelde, gaan nu voorbij als tropische stormen omdat mijn relatie met God mij oneindige veiligheid heeft gebracht. Lang voordat ik die verlovingsring aan m’n ringvinger had, had ik al het woord ‘me’ erop laten tatoeëren, om me eraan te herinneren dat ik zweer van mezelf te houden, wat er ook gebeurt. Je kan niet helemaal van iemand anders houden als je niet eerst van jezelf houdt.”

Enkele dagen geleden maakte Lovato bekend dat ze na een relatie van zo’n vier maanden verloofd is met haar vriend, ‘The Young and the Restless’-acteur en zanger Max Ehrich. “Ik wist dat ik van je hield op het moment dat ik je ontmoette”, schreef ze bij de bekendmaking. “Ik heb me nog nooit zo onvoorwaardelijk geliefd gevoeld door iemand in mijn leven. Je zorgt ervoor dat ik de beste versie van mezelf ben.”

