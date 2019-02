Twee jaar na de aanslag op haar concert in Manchester treedt Ariana Grande er weer op KD

25 februari 2019

20u00

Bron: ANP 0 Celebrities Ariana Grande treedt voor het eerst in twee jaar weer op in Manchester. De zangeres werd er in 2017 getroffen door een terreurdaad waarbij 22 mensen het leven lieten. Twee weken later organiseerde ze er een benefietconcert, maar sindsdien zette ze geen voet meer in de stad. Daar komt eind augustus verandering in.

Ariana geeft een concert tijdens de Manchester Pride op 24 augustus. De zangeres zei vorig jaar al dat ze van plan was terug te keren naar de stad voor haar wereldtournee, maar daar is vooralsnog nog geen show voor gepland. De Amerikaanse schreef vorig jaar een brief over de impact die de aanslag op haar heeft gehad. “Ik denk nog altijd continu aan Manchester, en ik zal dit de rest van mijn leven met me meedragen.”