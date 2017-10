Twéé armen gebroken: Ed Sheeran zegt concerten af in Azië TK

08u20 0 AP Celebrities Het zit Ed Sheeran niet mee: de zanger werd enkele dagen geleden aangereden met zijn fiets in het centrum van Londen. Eerst leek het nog alsof er maar een arm gebroken was, en de muzikant hoopte zijn tournee verder te kunnen zetten. Nu blijkt echter dat hij zijn twee armen bezeerd heeft en niet meer live mag optreden. Vooral de fans in Azië zijn daar de dupe van.

"Een bezoek aan mijn dokters heeft bevestigd dat ik fracturen heb in mijn rechterpols en mijn linkerelleboog", aldus Sheeran op zijn Instagramaccount. "Ik zal in de nabije toekomst geen live concerten kunnen geven."



Vooral het Aziatische deel van zijn tournee zal daar hinder van ondervinden. "De shows in Taipei, Osaka, Seoul, Tokyo en Hong Kong zullen niet kunnen doorgaan zoals gepland", verontschuldigt hij zich. "We bekijken nu hoe mijn genezing verloopt voor we de shows daarna annuleren."



Ed schreef de post op Instagram overigens niet zelf; zijn beide armen zitten in de gips en/of in het verband.