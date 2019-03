Tv-presentator Piers Morgan haalt uit naar miljardair Kylie Jenner: “Ze is niet eens knap” SD

07 maart 2019

10u55

Bron: Metro 0 Celebrities De Britse tv-presentator Piers Morgan (53), die gekend staat voor zijn controversiële uitspraken, heeft weer van zich laten horen. Tijdens zijn show ‘Good Morning Britain’ haalde hij hard uit naar Kylie Jenner, die net bekroond werd tot de jongste miljardair ter wereld. “Ze is enkel rijk en beroemd omdat haar zus een seksfilmpje gemaakt heeft.”

Piers Morgan hield zich niet in tijdens zijn ochtendshow ‘Good Morning Britain’. “Wacht eens even”, riep hij uit. “Self-made miljardair? Ik dacht dat ze het alleen maar gemaakt had omdat haar zus een sekstape heeft, daarom zijn ze allemaal zo verschrikkelijk rijk geworden. Als Kim Kardashian geen sekstape gemaakt had die vervolgens gelekt werd, waarna ze er eigenaar van werd en miljoenen verdiende, en een miljarden-franchise opbouwde rond haar familie, dan zou niemand ooit van hen gehoord hebben.” Hij vervolgde: “Als je dus zegt: self-made miljardair, bedoel je eigenlijk dat haar zus seks had met iemand, het filmpje uitlekte en de hele familie daar rijk van werd.”

Susanna Reid, die samen met hem de ochtendshow presenteert, probeerde hem nog te kalmeren, maar Morgan hield zich niet in. “Weet je wat het is met Kylie Jenner? Ze is niet eens zo knap”, sneerde hij. “Ik zou haar van alle Kardashians op de vierde plaats zetten, en de twee boven haar zijn niet veel beter. Ik probeer niet gemeen te doen. De enige knappe Kardashian is Kendall. De anderen zijn gewoon echt niet zo knap. Als de Kardashians niet zo beroemd waren vanwege die sekstape, dan zouden ze niet eens in de gemiddelde club in Croydon (een wijk in Londen, red.) binnen mogen. En we weten allemaal dat de standaard in Croydon erg laag ligt.”

Pooier Kris

Ook de rest van de familie kreeg een veeg uit de pan. “Wat zegt het over onze maatschappij, als deze talentloze, lege, domme vrouwen miljardairs worden? Het enige goede hieraan is dat Kim razend zal zijn. Zij heeft dat seksfilmpje gemaakt, zij is de eigenaar ervan, zij heeft moeite moeten doen ... Het is echt oneerlijk.” Ook moeder Kris ontsnapte niet aan Morgan’s commentaar. “Goeie ouwe Kris. Kijk, elke pooier moet geld verdienen”, sneerde hij. “Als je geld moet verdienen aan de sekstape van je eigen dochter, wat ben je dan? We willen toch niet dat jonge meisjes denken dat de manier om vooruit te raken in het leven is door te zijn zoals een Kardashian? Maak een sekstape, verdien een miljard.”

Jenner krijgt nu steun van voormalig One Direction-zanger Liam Payne. Op Twitter schreef hij: “Het spijt me, maar Piers, jij bent gek. Je bent hier alleen maar omdat je slecht over iedereen praat en controversiële dingen zegt voor aandacht. Kylie Jenner heeft tenminste haar eigen bedrijf dat ze zelf opbouwde. Waarom kan je niet gewoon iemand feliciteren in plaats van iemand neer te halen?” Morgan volhardde echter en herhaalde: “Ze heeft het niet ‘zelf gebouwd’, ze werd rijk en beroemd vanwege de sekstape van haar zus.” Waarop Liam bitsig antwoordde: “Kan je iets luider praten? Ik hoor je niet, daar achteraan in de lijn met mensen die niet relevant zijn.”

Hi Liam,

a) She didn't 'build herself', she became rich & famous from her sister's sex tape.

b) It's 'you're'. https://t.co/Z1vPT3y4Lq Piers Morgan(@ piersmorgan) link