Tv-lief van Ellen DeGeneres kreeg doodsbedreigingen KD

06 juni 2018

11u40

Bron: Variety 0 Celebrities Laura Dern (51), het tv-lief van Ellen DeGeneres (60), kreeg doodsbedreigingen voor haar rol als lesbische vrouw. Dat vertelt ze in een coverinterview met Variety.

Holebikoppels op televisie zijn geen taboe meer en dat komt deels door Ellen DeGeneres. In 1997 kwam de comedienne uit de kast in haar eigen serie. Laura Dern vertolkte de rol van de lesbische Susan. De actrice onthult nu dat ze na die aflevering doodsbedreigingen kreeg. "Het was heel eng."

Ook Ellen kreeg enkele bedreigingen. "Ik wist dat ik mijn carrière in gevaar bracht", herinnert de presentatrice zich. "Maar dat Laura gestraft werd voor die rol is echt te gek voor woorden. Zeker omdat ze in het echte leven gewoon hetero is."

Het personage Susan heeft de actrice enkele rollen gekost. Voor Ellen volgde evenzeer enkele moeilijke jaren in Hollywood. "En kijk nu", glundert Laura, die onlangs nog in de prijzen viel met 'Big Little Lies'. "Mensen ontvangen Ellen dagelijks in hun huiskamer."