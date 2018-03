Tv-kok Dagny Ros werd aangerand door oudere man: "Hij duwde me op de auto en probeerde me te kussen" DBJ

09 maart 2018

15u56

Bron: Radio 1 3 Celebrities Tv-kok Dagny Ros Asmundsdottir (45) vertelde donderdag op Radio 1 openhartig over de keren dat ze te maken kreeg met discriminatie en seksuele aanranding.

Dagny Ros Asmundsdottir verhuisde in 2007 van IJsland naar België. Aanvankelijk had de Njam!-chef, die hier bleef plakken na een Erasmus-uitwisseling, veel moeite om werk te vinden in ons land. Het was in die periode dat ze na een sollicitatiegesprek werd aangerand door een man.

"Ik had een sollicitatiegesprek met een oude man in een hoge functie", aldus Dagny Ros. "Hij had mijn vader kunnen zijn. Achteraf wilde hij nóg een keer afspreken, ik dacht dat het opnieuw om een sollicitatiegesprek ging, maar dat had er achteraf gezien niets mee te maken. Hij sprak nogal vreemd tegen me, maar ik reageerde stoer. Toen we naar de auto wandelden in de garage, duwde hij me op de auto en probeerde hij me te kussen. Gelukkig ben ik nogal sterk, dus ik heb hem weggeduwd en gevraagd wat zijn probleem was."

De tv-chef vertelde ook erg verbaasd te zijn toen ze hier in België aankwam. In het Scandinavische IJsland staan ze immers een pak verder wat vrouwenrechten betreft. Zo is gelijkheid in inkomens er bijvoorbeeld verplicht en wordt er met vrouwenquota gewerkt. "Toen ik Brussel kwam wonen was ik in het begin écht bang. Mannen reden met een auto achter me aan en als ik niet reageerde noemden ze me een hoer. Ik had niet eens iets gedaan. Niemand zei ook iets, iedereen vond dat maar normaal."

Het gesprek kwam er naar aanleiding van de eerste persoon die in ons land beboet werd vanwege openlijk seksistisch gedrag tegenover een vrouwelijke agent. "Ik vind het grappig dat het 2018 moet geworden zijn voor je daar in dit land een veroordeling voor krijgt. De meeste mensen hebben toch jongens en meisjes en die voed je toch hetzelfde op? We zijn beiden homo sapiens en dus even belangrijk", besluit Dagny Ros.