Tv-dochter Bill Cosby uit 'The Cosby Show' spreekt voor het eerst: "altijd donkere sfeer rond hem" TDS

10 maart 2018

11u33

Bron: Net-a-Porter 0 Celebrities Lisa Bonet (50), Denise uit 'The Cosby Show', heeft in een interview voor het eerst gereageerd op alle beschuldigingen rond seksueel misbruik aan het adres van Bill Cosby. Volgens Bonet hing er op set "altijd een donkere sfeer en energie" rond Cosby.

"Al had ik geen weet van zijn specifieke daden", zet Lisa, de moeder van 'Big Little Lies'-ster Zoe Kraviz, meteen de puntjes op de i. "Het was gewoon een energie, een gevoel. En dat soort duistere, sinistere schaduwenergie kan je niet bedekt houden. Moest ik destijds meer geweten hebben, zou ik dat trouwens al lang hebben bekend gemaakt. De waarheid maakt mensen vrij."

Bonet, die de rol speelde van 1989 tot en met 1992, heeft naar eigen zeggen wel nog weet van een 'aanbieding' die Cosby haar zou gedaan hebben naast de tv-show: ze mocht een topless fotoshoot met een magazine afwerken en een naakstscene in een film spelen. "Al moet ik nu niet gaan zeggen: zie je wel. Ik laat het karma en de rechtvaardigheid gewoon zijn werk doen".

Cosby wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. De zaak rond één van zijn beschuldigers, Andrea Constand, liep in juni stuk. De jury kon het toen niet eens worden over een uitspraak, waarop de rechter oordeelde dat de zaak opnieuw moest voorkomen. Eind van de maand wordt een nieuwe jury samengesteld in de nieuwe zaak, die naar verwachting op 2 april van start gaat.