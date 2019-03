Tv-broer van Selena Gomez is papa van een dochtertje KD

20 maart 2019

14u03 0 Celebrities ‘Wizards of Waverly Place’-acteur David Henrie (29) is papa geworden van een dochtertje. De acteur, die vooral bekend is als de tv-broer van Selena Gomez, maakte het nieuws zelf bekend op Instagram. Het meisje kreeg de naam Pia Philomena Francesca.

David maakte van de geboorteaankondiging gebruik om mensen te steunen die moeilijk kinderen kunnen krijgen. De acteur vertelt openhartig hoe zijn vrouw al drie keer een miskraam moest verwerken. “Pia heeft broers en zussen”, schrijft de kersverse papa. Hij bedankt in zijn post ook de huidige paus Franciscus. De acteur mocht de leider van de kerk ooit ontmoeten en vroeg hem om te bidden voor de komst van een gezonde spruit.

“De reden dat Pia haar derde naam Francesca is, is omdat ik de paus persoonlijk gevraagd heb om voor ons te bidden. Hij nam onze handen, zei een gebedje en vertelde me dat ik me geen zorgen moest maken. Dat was bijna exact negen maanden geleden”, verklaart de acteur.

‘Wizards of Waverly Place’-acteur Gregg Sulkin, die het liefje van Selena Gomez speelde, reageerde dolblij op het nieuws dat zijn collega vader geworden is. “Proficiat aan mijn beste vriend die net vader geworden is”, schrijft de acteur op zijn Instagram Stories. “Zodra ik terug ben, kom ik Pia bezoeken.” Selena Gomez heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de geboorte van Pia. De actrice is al een tijd minder actief op sociale media.