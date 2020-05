Tuinman, poetsvrouw én chauffeur van Martha Stewart zitten al twee maanden met haar vast in lockdown TDS

09 mei 2020

11u08

Bron: Town & Country 2 Celebrities Toen de coronacrisis uitbrak en burgers wereldwijd werden opgeroepen om binnen te blijven en zich af te zonderen, wisten de meesten wellicht niet waar ze precies aan begonnen. Dat ondervond ook Martha Stewart’s tuinman Ryan McCallister, die in maart zijn appartement in New York verliet en naar het werk vertrok, maar nog altijd niet kon terugkeren. En hij is niet alleen, want ook de poetsvrouw en chauffeur van de ‘huishoudkoningin’ zitten nu al weken ‘vast’ met hun werkgeefster.

Het coronavirus greep de afgelopen maanden razendsnel om zich heen in de Verenigde Staten. Het aantal besmettingen schoot er sneller dan waar ook ter wereld de hoogte in, waarbij vooral New York hard werd getroffen en er veel dodelijke slachtoffers vielen. “En dus dacht ik bij mezelf: waarom blijf je niet gewoon een paar dagen bij Martha totdat dit voorbij is?”, zegt tuinman Ryan McCallister tegen lifestyleblad Town & Country. Maar inmiddels zijn we 45 dagen verder en verblijft McCallister nog altijd in het landhuis van Stewart, waar trouwens ook haar chauffeur en huishoudster zich nog steeds bevinden door de quarantainemaatregelen.

Voorlopig lijkt er geen beterschap op komst, en dus maakt het gezelschap het beste van de situatie. Overdag onderhouden de medewerkers het landgoed, ‘s avonds genieten ze allemaal samen van een diner en spelen ze met de kaarten. “Dit werkt eigenlijk best goed”, aldus de tuinman. “Aangezien we de hele tijd ‘thuis’ zijn, kunnen we vroeger en later werken en krijgen we veel meer gedaan op een dag. En Martha is niet iemand die op je vingers zit te kijken en zegt dat je dit of dat moet doen. Ze doet alles samen met ons.”

Coronakilo’s

Ondertussen leert McCallister ook aardig wat nieuwe skills: hij helpt Martha een handje met het opnemen van allerlei geestige filmpjes voor haar sociale media. “Alle video’s die je sinds maart van Martha hebt gezien, zijn door mij gemaakt. Ik hoop echt dat ik er beter in kan worden.” Toch is er volgens de tuinman één groot probleem: net als tal van andere vrouwen lijkt de ‘huishoudkoningin’ haar stress van zich af te willen bakken. “Normaal kan ik extra calorieën verbranden tijdens mijn werk”, lacht hij. “Maar als Martha je koekjes aanbiedt, dan kan je die niet zomaar weigeren. Ze zijn heerlijk en je eet er meteen drie!”

