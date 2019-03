Trump windt zich weer op om persiflage in ‘Saturday Night Live’ TK

17 maart 2019

16u27

Bron: ANP 0 Celebrities Donald Trump heeft wederom geklaagd over zijn persiflage in ‘Saturday Night Live’. Alec Baldwin kroop gisterenavond weer in de huid van de Amerikaanse president, tot groot ongenoegen van Trump zelf. De president zei op Twitter het te betreuren dat er een eenzijdig politiek beeld wordt geschetst.

"Het is echt ongelooflijk dat shows als ‘Saturday Night Live’, niet grappig en talentloos, al hun tijd besteden aan het continu afkraken van één persoon (mij) zonder dat de 'andere kant' wordt belicht", twitterde Trump vandaag. "Als een advertentie zonder de voorwaarden erbij."

De president laat zijn vingers wel vaker over zijn telefoon vliegen om op Twitter zijn ongenoegen te uiten als Baldwin op de buis is met witte pruik en oranje hoofd. Zo bromde Trump vorige maand dat er "niets grappigs" is aan het "vermoeiende" ‘Saturday Night Live’, de sketchshow die al sinds de jaren zeventig te zien is in de VS. "Hoe komen zenders weg met deze liquidaties van Republikeinen zonder vergelding?", vroeg Trump zich af.

Hij kreeg bijval van zijn zoon Donald jr. die Baldwin persoonlijk aanviel nadat de acteur zei zich bedreigd te voelen door Trumps tweets. "De man die mensen in hun gezicht slaat om een parkeerplek, de paparazzi agressief aanvalt en zijn eigen dochter vernederde in een telefoongesprek maakt zich nu zorgen over een tweet waarin hij niet eens genoemd wordt? Bespaar iedereen je bullshit Alec", twitterde hij.

It’s truly incredible that shows like Saturday Night Live, not funny/no talent, can spend all of their time knocking the same person (me), over & over, without so much of a mention of “the other side.” Like an advertisement without consequences. Same with Late Night Shows...... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link