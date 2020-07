Trump wenst Ghislaine Maxwell het beste toe IB

22 juli 2020

02u42

Donald Trump hoopt dat het met Ghislaine Maxwell goed gaat en wenst "haar het beste toe". Dat zei de president toen hem daarnaar gevraagd werd tijdens een persconferentie.

Trump zegt dat hij de zaak rond Maxwell, die verdacht wordt van medeplichtigheid aan kindermisbruik door haar ex Jeffrey Epstein, niet goed heeft gevolgd. "Ik weet het niet. Ik heb het niet heel erg gevolgd", aldus Trump op de vraag of hij denkt dat Maxwell over anderen een boekje zal opendoen.

"Eerlijk gezegd wens ik haar het beste toe. Ik heb haar door de jaren heen talloze keren ontmoet, vooral omdat ik in Palm Beach woonde en - ik denk - dat zij in Palm Beach woonden", zegt Trump die in het verleden ook met Epstein omging. "Maar ik wens haar het beste, wat er ook speelt. Ik ken de situatie met prins Andrew niet. Ik weet het gewoon niet. Ik ben me er niet van bewust", aldus de president.

Maxwell is onlangs na een zoektocht door de Amerikaanse autoriteiten gearresteerd. Ze zou tussen 1994 en 1997 minderjarige meisjes hebben gelokt en klaargestoomd voor seks met de zakenman en multimiljonair Epstein, die vorig jaar in afwachting van zijn eigen proces zelfmoord pleegde in zijn cel.

Socialite

De Britse Maxwell is de jongste dochter van mediamagnaat Robert Maxwell en was een prominente 'socialite'. Ze introduceerde Epstein volgens Britse media bij tal van kopstukken onder wie presidenten, artiesten, zakenmagnaten en de Britse prins Andrew, die ook door een vermeend slachtoffer beschuldigd wordt van seksueel misbruik.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813. Je kan ook online contact opnemen via de website www.zelfmoord1813.be