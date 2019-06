Trump vergelijkt zijn Melania met Jackie Kennedy en daar kunnen veel Amerikanen niet mee lachen SD

Bron: People 0 Celebrities Dan heeft Donald Trump (73) eens lovende woorden over voor zijn vrouw Melania (49), dan is het weer niet goed volgens heel wat Amerikanen. Hij waagde het namelijk om haar te vergelijken met die andere beroemde presidentsvrouw, Jackie Kennedy, en dat was net een brug te ver, vonden velen.

Ter ere van zijn 73-ste verjaardag gisteren gaf Donald Trump een uitgebreid interview aan Fox and Friends. Daarin had hij het onder andere over zijn ideeën om het presidentiële vliegtuig nieuwe kleuren te geven - rood, wit en blauw, in plaats van het lichtblauw en wit dat nu in voege is. De huidige kleuren worden al gebruikt sinds John F. Kennedy aan de macht was en werden deels gekozen door diens vrouw Jackie O. “Ik houd van het concept van rood, wit en blauw”, vertelde Trump in het interview. “Het ziet er veel beter uit. Het babyblauw past niet bij ons. Mensen worden iets erg snel gewoon - en het was Jackie O. en dat is goed, maar we hebben nu onze eigen Jackie O. Het heet Melania. We noemen het Melania T.", voegde hij eraan toe. “Mensen houden van haar. Ze krijgt totaal geen waardering van de media, maar ze krijgt wel waardering van de mensen.”

Toch bleken niet alle mensen zomaar overtuigd van die vergelijking. Op sociale media regende het dan ook verontwaardigde reacties. Zo schreef iemand: “Donald Trump heeft een nieuw dieptepunt bereikt door te beweren dat Melania - wiens enige echte kwaliteit is dat ze niet zo verschrikkelijk is als haar echtgenoot - op een of andere manier de nieuwe Jackie Kennedy is. De geschiedenis moet zoiets bepalen, maar als een recente first lady het verdient om vergeleken te worden met Jackie O., dan is het Michelle Obama wel.” Een statement die erg vaak herhaald werd.

Ook iets dat vaak terugkwam: de foto van Melania die een opvangcentrum voor kinderen van illegale immigranten gaat bezoeken in een ‘I really don’t care, do u?’-jas. Een Twitter-gebruiker plaats de foto zelfs naast een beeld van Jackie O. die kinderen bezoekt, om het contrast extra duidelijk te maken. Maar sommige mensen voelden toch ook een greintje medelijden met Melania, wiens echtgenoot het woord ‘it’ (‘het’, red.) gebruikte om naar haar te verwijzen. “’Het’ verwijst naar een object, een ding”, klonk het. “Geen mens.”

Donald Trump has reached a new low by insisting that Melania – whose only real asset is not being as awful as her husband – is somehow the new Jackie Kennedy.



History has to decide these things, but if any recent first lady deserves comparisons to Jackie O, it's Michelle Obama. Palmer Report(@ PalmerReport) link

Jackie O visiting suffering children



vs.



Melania visiting suffering children pic.twitter.com/eFhuBjcCJE Adam Best(@ adamcbest) link

A) “It” refers to an object, a thing — not a human being.

B) Melania is not fit to wipe the dust from the bottom of Jaqueline’s shoes. She could never be & will never be a “new Jackie O”. 🤦🏼‍♀️ Mary Margaret Cannon(@ MMCannon2010) link