Trump noemde Madonna “één van de lelijkste en dikste slonzen”, nadat ze date met hem afwees LOV

10 juli 2020

11u32

Bron: The Sun 0 Celebrities “Eén van de slechtste, lelijkste en dikste slonzen die ik al ooit heb ontmoet”: zo werd Madonna door Donald Trump omschreven, nadat de zangeres weigerde met hem op date te gaan. Dat onthult Mary Trump, de nicht van de president, in haar nieuwe boek.

In het boek ‘Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man’ doet Mary Trump een reeks onthullingen over haar neef en Amerikaanse president Donald Trump. Daarin vertelt ze ook over de slechte verstandhouding van Trump en Madonna, die al sinds 1989 niet met elkaar door één deur kunnen. Destijds was de zangeres aanwezig op een boksmatch in het hotel van de president, en gaf hem de schuld van de aanwezigheid van paparazzi, die haar op de gevoelige plaat vastlegden.

Maar Trump zou geprobeerd hebben het hart van Madge te veroveren. De ‘Like a Virgin’-zangeres was duidelijk niet geïnteresseerd en wees zijn avances af. Daarop veranderde Donald zijn toon en werd Madonna plots “één van de slechtste, lelijkste en dikste slonzen die ik al ooit heb ontmoet.” Naar verluidt zou hij zich ook gestoord hebben aan de wansmakelijke manier waarop Madonna kauwgom kauwde.

Eerder dit jaar noemde de zangeres hem nog een ‘nazi en sociopaat’. In 2017 liet ze ook optekenen dat “ze nagedacht heeft om het Witte Huis op te blazen, maar dat dat niets zou uithalen.”

Het boek zou op 14 juli moeten uitkomen, maar de familie Trump doet er alles aan om het tegen te houden. Het Witte Huis reageerde al dat, ondanks het feit dat ze het nog niet konden inkijken, de beweringen in het boek vals zijn.