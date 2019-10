Truitje van Kurt Cobain wordt geveild voor minimum 200.000 dollar MVO

11 oktober 2019

10u00

Bron: Rolling Stone 0 Celebrities Het truitje dat de overleden Nirvana-frontman Kurt Cobain droeg tijdens de MTV Unplugged-sessies, wordt voor de tweede keer op vier jaar tijd geveild. En dat voor een ‘mooie’ prijs: het bieden begint vanaf 200.000 euro.

Sinds het overlijden van de zanger is het truitje niet meer gewassen, en dat is blijkbaar een grote meerwaarde. “Het is heel belangrijk”, aldus de organisatie. “Er zitten nog vlekken op. En zelfs gaten die gemaakt werden door sigaretten.”

In 2015 werd het truitje al eens van de hand gedaan voor 137.500 dollar. Nu hoopt die koper het duidelijk met winst te kunnen verkopen. “Tegenwoordig zijn niet enkel verzamelaars geïnteresseerd, maar ook investeerders”, klinkt het bij Julien’s Auctions, het veilinghuis in kwestie. “Omdat we recordprijzen zien voor zaken die met Kurt Cobain te maken hebben, beginnen mensen die te verkopen.” Er wordt verwacht dat het truitje voor het dubbel van de oorspronkelijke verkoopprijs verkocht zal worden.

Naast de trui zal er ook een gitaar van de zanger geveild worden. De veilig vindt plaat op 25 oktober.