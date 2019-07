Trouwen in ‘la douce France’, deze beroemdheden deden het Joe & Sophie en Zoë & Karl voor SD

07 juli 2019

10u00 0 Celebrities Afgelopen weekend verzamelde een deel van (jong) Hollywood zich in Frankrijk voor de huwelijken van La douce France oefent al langer een magische aantrekkingskracht uit op trouwlustige beroemdheden uit de Verenigde Staten en omstreken, zoals dit lijstje ons leert. Afgelopen weekend verzamelde een deel van (jong) Hollywood zich in Frankrijk voor de huwelijken van Joe Jonas en Sophie Turner en Zoë Kravitz en Karl Guzman oefent al langer een magische aantrekkingskracht uit op trouwlustige beroemdheden uit de Verenigde Staten en omstreken, zoals dit lijstje ons leert.

John Travolta en Kelly Preston

In 1989 ontmoetten John Travolta en Kelly Preston elkaar op de set van ‘The Experts’. De vonk sloeg over. Twee jaar later, in september 1991, trouwden de twee om middernacht in het Hôtel de Crillon in Parijs. Slechts vier geliefden waren aanwezig bij de ceremonie, die ingezegend werd door een Frans lid van de Scientology-kerk. Die ceremonie was echter niet rechtsgeldig, en dus moest het koppel een week later nog eens opnieuw in het huwelijk treden in de Verenigde Staten.

Pamela Anderson en Kid Rock

De rondborstige Pamela Anderson trouwde in augustus 2006 met de stoere Kid Rock op een jacht nabij Saint-Tropez. Helaas bleek ook deze verbintenis niet rechtsgeldig, en moesten ze het nog eens overdoen in het Beverly Hills Courthouse. Moeite voor niets, zo bleek, want amper vier maanden later ging het koppel uit elkaar. De reden voor de breuk zou trouwens Anderson’s verschijning in de film ‘Borat’ zijn.

Eva Longoria en Tony Parker

Op 7 juli 2007 trouwde actrice Eva Longoria met basketballer Tony Parker in Parijs. Niet zo vreemd, want Parker groeide op in Frankrijk. Na de burgerlijke inzegening volgde een religieuze ceremonie in de kerk van Saint Germain l’Auxerrois. Het feest werd in het 17e eeuwse Chateau Vaux-le-Vicomte gehouden en kosten noch moeite werden gespaard. 250 gasten genoten van een bruidstaart van vijf verdiepingen, tienduizenden rode rozen en een orkest dat tot het ochtendgloren bleef spelen. Alle pracht en praal ten spijt, scheidden Tony en Eva in 2011 nadat de basketbalspeler meerdere keren was vreemdgegaan.

Salma Hayek en François-Henri Pinault

Op Valentijnsdag 2009 trad Salma Hayek in het huwelijksbootje met miljardair François-Henri Pinault. Het duo koos voor een bescheiden ceremonie in Parijs, met slechts een dozijn gasten. Maar de meest belangrijke getuige was hun 17 maanden oude dochtertje, Valentina. Omdat Hollywoodsterren toch Hollywoodsterren blijven, gaven Salma en François-Henri enkele maanden later nog een groot feest in Italië, waarop een grote groep vrienden en familie uitgenodigd waren.

Claire Danes en Hugh Dancy

Het acteurskoppel Claire Danes en Hugh Dancy houden hun privéleven graag geheim, en daarom kozen ze in 2009 voor een stiekem huwelijk in Frankrijk, ver weg van Hollywood. De Amerikaanse Claire en Britse Hugh nodigden slechts een paar familieleden en hun beste vrienden uit voor de gelegenheid. En waar die precies plaatsvond, is nooit bekendgemaakt.

Sacha Baron Cohen en Isla Fisher

Ook Sacha Baron Cohen en Isla Fisher delen liever enkel het hoogstnodige met de buitenwereld, en dus werd ook hun huwelijk een privé-aangelegenheid. Op 15 maart 2010 gaven ze elkaar het jawoord in een traditionele Joodse ceremonie in Parijs, waarop slechts zes gasten aanwezig waren. En die gasten wisten naar verluidt niet lang op voorhand dat het huwelijk zou plaatsvinden: een echte verrassing dus. Het koppel is in ieder geval nog steeds erg gelukkig samen, en heeft drie kinderen: Olive, Elula en Montgomery.

Alicia Keys en Swizz Beatz

Of het echt van moeten was, weten we niet, maar feit is dat Alicia Keys zwanger was toen ze op 31 juli 2010 in het huwelijk trad met muziekproducer Swizz Beatz. De ceremonie vond plaats in een huis in Corsica en de bruid droeg een jurk van Vera Wang. Ze vertelde: “Toen ik naar het altaar liep en hem zag, kon ik mezelf amper bedwingen. Het was zo mooi - het draaide enkel om ons en onze liefde. Het huwelijk was een van de mooiste dagen van mijn leven.” In oktober van dat jaar werd hun eerste kindje, Egypt, geboren.

Keira Knightley en James Righton

Op 4 mei 2013 huwde actrice Keira Knightley met Klaxons-muzikant James Righton. Het huwelijk vond plaats in Mazan, een klein dorpje in de Provence. De bruid kon overduidelijk profiteren van haar status als gezicht van Chanel, en was gekleed in tule jurkje, bijbehorende jasje en ballerina’s die allemaal ontworpen werden door Karl Lagerfeld, toen nog creatief directeur van Chanel. Na de ceremonie werden de weinige gasten getrakteerd om een lunch in de tuin van het domein van haar familie en daarna een optreden van de Klaxons. “We zijn niet echt fan van grote huwelijken”, vertelde Knightley. Klein maar gezellig dus.

Avril Lavigne en Chad Kroeger

Wanneer twee muzikanten in het huwelijk treden, kan je erop rekenen dat het een speciale bedoening wordt. Avril Lavigne koos dan ook voor een zwarte tule jurk en een boeket van zwarte rozen voor haar trouwerij met Nickelback-zanger Chad Kroeger. De twee huwden op 1 juli 2013 in het 14e eeuwse Château de la Napoule in het zuiden van Frankrijk. Dat die dag ook Canada Day gevierd wordt, was uiteraard geen toeval, aangezien beide muzikanten van daar afkomstig zijn. “Ik wilde dat het echt erover zou gaan”, vertelde Lavigne over haar huwelijk. “Ik ben geobsedeerd door kastelen, en ik houd van het Franse decor en van goth.” Helaas is een geslaagd feest geen garantie voor een geslaagd huwelijk, want in 2015 ging het koppel uit elkaar.

Halle Berry en Olivier Martinez

In juli 2013 stapte Halle Berry voor de derde keer in het huwelijksbootje, dit keer met de Franse acteur Olivier Martinez. Op dat moment was Halle zes maanden zwanger van hun zoontje Maceo. Het acteurskoppel wisselde geloften uit in het Château des Conde in Vallery. Daarna nodigden ze 60 gasten uit voor een diner en dansfeest. Het pièce de résistance? Een spectaculair vuurwerk. Het sprookje bleef echter niet duren, want in 2015 vroegen ze de scheiding aan.

Brad Pitt en Angelina Jolie

Op 23 augustus 2014 trouwden Brad Pitt en Angelina Jolie, na een relatie van negen jaar. Ze deden dat in Château Miraval in het Franse Correns, waar ze een huis hadden. De wijngaard herbergt een huis met 35 slaapkamers en een oude kapel. Alle zes kinderen van het koppel waren aanwezig. Helaas gingen Brad en Angelina in september 2016 uit elkaar.