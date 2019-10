Trouwen in een spookhuis? Dit is alles wat we al weten over het huwelijk van Jennifer Lawrence MVO

18 oktober 2019

09u30 0 Celebrities Jennifer Lawrence en Cooke Maroney zijn vorige maand stiekem in New York getrouwd, maar zouden dit komend weekend goed gaan vieren met vrienden en familie. Volgens bronnen dicht bij het koppel vindt het huwelijksfeest plaats in Rhode Island. Dit is alles wat we al weten over Jennifers huwelijksfeest.

De locatie

Volgens diezelfde bronnen zou de Belcourt of Newport de feestlocatie worden. Het is één van de minder bekende ‘summer cottages’ in de streek, en werd gebouwd in 1894. In tegenstelling tot andere grote, historische zalen, is de Belcourt altijd onder privé-eigenaarschap gebleven. Dat speelden de eigenaars voor elkaar door er dure, maar extravagante feestjes te organiseren. Zo gaven ze onder andere een ‘geen ondergoed toegestaan’-feestje. De vrouwen moesten boven een spiegel gaan staan om te bewijzen dat ze de dresscode hadden gevolgd. Ook organiseerde men spookrondleidingen door het huis.

Na lange tijd leeg te staan werd het pand in 2012 overgekocht door een andere, rijke familie, die het volledig renoveerde en terug opende voor bezoekers.

Maar wat we onthouden van die vreemde rondleidingen: het spookt misschien wel op de trouwlocatie van Jennifer... Eigenares Carolyn Rafaelian ‘bevestigt’ dat: “Toen ik het overkocht van de originele eigenaars, merkte ik dat er inderdaad bepaalde entiteiten ronddwaalden. Sommigen waren niet vriendelijk. Vanaf het moment dat je door de voordeur naar binnen stapte voelde je een zware, geladen energie. Heel onaangenaam. Ik heb dus een shaman laten komen om alle negatieve energie uit het huis te laten zuiveren. Veel werk, maar nu heerst er heel een héél andere sfeer.”

Het pand beschikt over een balzaal waar de koppel een dansfeest kan houden, maar ook uit zitkamers, badkamers en slaapkamers waar ze hun gasten - en eventuele geesten - kunnen onderbrengen. In tegenstelling tot vele andere villa’s in de buurt, is er wel geen zicht op zee.

“Het is vreemd dat ze dit pand kiest”, meent People. “Want hoewel het gaat om een prachtige venue, zal het huis haar weinig privacy bieden. Het bevindt zich niet in een afgesloten woonwijk en wordt omringd door enkele openbare straten.” Je hoort de paparazzo al een glaasje klinken in de achtergrond.

De catering

Op een goed trouwfeest moet natuurlijk ook gegeten worden. Het koppel heeft ongeveer 150 genodigden op de gastenlijst staan, en die kunnen gaan smullen van de lekkerste luxegerechtjes.

Er worden vooraf onder meer verschillende hors d’oeuvres, plakjes met zoete aardappelcake en gerookt buikspek met ingemaakte appel geserveerd. Als hoofdgerecht hebben gasten de keuze tussen geroosterde vis of rundvlees dat vijf weken gerijpt is. Als afsluiter zijn er diverse desserts zoals broodpudding met chocola, gezouten karamel en appel, maar ook zelfgemaakte marshmallow s’mores.