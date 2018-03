Trop is te veel: deze beroemdheden lieten zich verminken door de plastisch chirurg Kristien Delaplace/Sarah Heylen/Tom De Slagmeulder

03 maart 2018

12u00 241 Celebrities Ze werd de "femme fatale van de jaren negentig" genoemd, maar vandaag is 'Twin Peaks'-actrice Lara Flynn Boyle (47) een pafferige alcoholiste die zich heeft laten verminken door de plastisch chirurg. Boyle is lang niet de enige die verslaafd is aan schoonheidsingrepen. De allergrootste cosmetische rampen op een rij.

Het gaat dus niet goed met Lara Flynn Boyle. De 'Twin Peaks'-actrice is op haar 47ste opnieuw ten prooi gevallen aan de drankduivel. Van de schoonheid van weleer, die eind jaren 90 het hart veroverde van Jack Nicholson, is nog maar weinig over. Lara is niet alleen verslaafd aan alcohol, maar ook aan plastische chirurgie. En die heeft haar er niet mooier op gemaakt.

Bogdanoff-tweeling: operaties om vreselijke ziekte te verdoezelen

In de jaren 70 en 80 waren de Franse tweelingbroers populaire tv-figuren. Jong, razend knap én intelligent, zo bewezen Igor en Grichka Bogdanoff (68) in hun sciencefictionprogramma 'Temps X'. Maar dan raakten ze in de ban van plastische chirurgie...

De misvormingen in hun gezicht zijn niet enkel aan overvloedige operaties te wijten. De gebroeders Bogdanoff lijden aan acromegalie. Dat betekent dat het lichaam te veel groeihormonen aanmaakt, waardoor neus, kin en ledematen buiten proportie groot worden. Dat verklaart onder meer waarom hun gezichten er zo "gezwollen" uitzien. Igor en Grichka trekken zo vaak naar de plastisch chirurg om de gevolgen van hun aandoening zoveel mogelijk te beperken.

Moeder Stallone: "Net een eekhoorn met een bek vol noten"

Jackie, de 96-jarige moeder van Sylvester Stallone, is een excentrieke figuur. En een schoolvoorbeeld van de rampzalige effecten van overdreven plastische chirurgie. "Hollywood vreest de jaren", aldus de hoogbejaarde dame. "Maar ik denk dat 'oud' weer 'in' aan het geraken is. En wie wil er nu niet zo oud worden als ik..." Jackie, die enkele jaren terug nog deelnam aan de Britse 'Celebrity Big Brother', geeft wel toe dat de ingrepen niet helemaal geslaagd zijn. "Met mijn gezwollen gezicht lijk ik op een eekhoorn met een bek vol noten", zei ze daar ooit zelf over.

Onze Hollywoodvrouw Astrid en haar broer Laurens waren vijf jaar geleden te gast bij Jackie, die de kost verdient als... billenwaarzegster. Aan de hand van foto's van de blote bips van Astrid en de Lau wist ze hun toekomst te voorspellen.

Tori Spelling: spijt van vreemde borsten

Tori Spelling (44), die Donna speelde in 'BH90210, is lichtjes verslaafd aan plastische chirurgie. Als prille twintiger kreeg ze een borstvergroting cadeau van haar steenrijke vader Aaron Spelling, producer van 'BH90210' en een pak andere shows. Tori liet niet alleen haar borsten vergroten - met een vreemd resultaat overigens-, maar ook aan haar gezicht is heel wat veranderd.

Kort voor haar derde borstlift, in 2016, poseerde ze op Instagram met de plastisch chirurg die de procedure uitvoerde.

(lees verder onder de foto)

Nu zegt Tori spijt te hebben van haar borstimplantaten. Niet alleen is haar boezem er niet fraaier op geworden, "het maakte borstvoeding geven moeilijk", vertelde ze. De actrice heeft vijf kinderen.

Nicole Kidman: "Precies haar wassen beeld"

Op de Golden Globes vorig jaar viel het eens te meer op: Nicole Kidman (50) líjkt niet meer op zichzelf. Geen rimpel, maar ook geen spiertje emotie of beweging in haar gezicht. Ze ziet er met de jaren meer pafferig en opgezwollen uit. De reacties liegen er niet om "Een vrouw van plastiek”, schrijft een Twitteraar. “Heeft Nicole Kidman niet al genoeg ingrepen gehad? Yikes!” en “Ze valt niet meer te onderscheiden van haar wassen beeld."

Nochtans ontkent de Australische dat ze onder het mes ging. “Geen plastische chirurgie voor mij", zei ze eerder. "Ik heb, jammer genoeg, botox geprobeerd, maar ik ben daar inmiddels helemaal mee gestopt en ik kan mijn gezicht eindelijk weer normaal bewegen. Ik smeer zonnebrandcrème, ik rook niet en ik zorg goed voor mezelf.” Tja.

'Dynasty'-ster Linda Evans: "Hoe ouder, hoe potsierlijker"

In de jaren 80 gold Linda Evans (75), die Krystle Carrington speelde in 'Dynasty', als één van 's wereld meest naturelle sterren. De actrice schaamt zich niet dat ze haar toevlucht zocht tot de cosmetische chirurgie, maar ze is niet helemaal tevreden over het resultaat. Het grootste probleem zijn de volle lippen. "Misschien mooi bij een jonge vrouw, maar hoe je ouder je wordt, hoe potsierlijker het wordt", aldus een arts. "Ze geven Linda een onnatuurlijke en vreemde look, zeker in combinatie met de opgevulde wangen."

Meg Ryan: gaat er steeds griezeliger uitzien

Meg Ryan (56), jarenlang Hollywoods lieveling en girl next door, probeert al jaren krampachtig dat speelse meisjesimago vast te houden. Haar plastisch chirurg doet gouden zaken, maar Meg zelf gaat er steeds griezeliger uitzien. Weg zijn de sprankel en guitige blik. Geen wonder dat ze al jaren amper acteerwerk heeft.

Kim Novak: "Zou haar plastisch chirurg moeten aanklagen"

Als één van Hitchcocks iconische blondines was Kim Novak (85) in de jaren 60 de absolute koningin van de rode loper. Het leven van de 'Vertigo'-actrice ziet er nu totaal anders uit. De hoogbejaarde actrice leeft teruggetrokken op haar ranch in Oregon, samen met echtgenoot Robert Malloy. Ze komt nog maar zelden buiten. Haar laatste publieke optreden tijdens de Oscars van 2014 lokte enorm veel negatieve reacties op haar uiterlijk uit. De actrice werd belachelijk gemaakt op sociale media, onder anderen door Donald Trump die twitterde dat Novak "haar plastisch chirurg zou moeten aanklagen".

"De pesterijen hebben mij heel erg geraakt", schreef Novak in een open brief. "Ja, ik heb vet laten inspuiten in mijn gezicht. Omdat ik mijn zelfvertrouwen een boost wilde geven. Iedereen heeft het recht er zo goed mogelijk uit te zien, en ik voel mij beter als ik er goed uitzie."

Mickey Rourke: mislukte ingreep

Mickey Rourke (65) liet niet alleen zijn gezicht, inclusief zijn lippen, gladtrekken, en het lijkt er op dat hij implantaten in zijn kin en wangen heeft laten zetten. Jaren van excessief alcoholgebruik en boksen hadden een ruïne van z'n gezicht gemaakt. De acteur onderging reconstruerende chirurgie, maar die mislukte. Ettelijke ingrepen later ziet hij er weer wat presentabeler uit.

Ex-'Mooi En Meedogenloos'-actrice Hunter Tylo: "Bevroren gezicht"

Wat is er in godsnaam gebeurd met Hunter Tylo (55)? De actrice lijkt amper nog op de bloedmooie Taylor uit 'Mooi En Meedogenloos'. Ze onderging zoveel operaties dat haar uiterlijk compleet is veranderd. "Haar lippen zijn opgespoten met vet, kreeg kaakimplantaten en botox heeft haar gezicht bevroren", aldus een plastisch chirurg. "Ze liet ook haar huid gladtrekken en onderging een borstvergroting."

Renée Zellweger: ooglidcorrectie en botox

Renee Zellweger (48), bekend als klungelige Bridget Jones in de gelijknamige films, is haast onherkenbaar. Renee heeft, zo verzekeren experts op het gebied van plastische chirurgie in de VS, wel heel veel aan haar gezicht laten sleutelen. "Ze heeft vrijwel zeker haar bovenste oogleden laten liften, want de afstand tussen haar ogen en wenkbrauwen is opeens een stuk kleiner", vertelde plastisch chirurg Alex Kardisis in de Daily Mail. De dokter vermoedt ook botoxinspuitingen in haar voorhoofd en denkt dat ze 'iets' aan haar jukbeenderen deed. Zellweger zelf ontkent dat ze schoonheidsoperaties onderging.

Melanie Griffith: wilde haar jongere man niet verliezen

Melanie Griffith (60) is ettelijke keren onder het mes gegaan. Ze was getrouwd met Antonio Banderas en was als de dood om hem aan een jongere vrouw te verliezen. Dat gebeurde uiteindelijk toch. Melanie besefte pas dat ze te ver was gegaan, toen anderen haar daarop wezen. "Ik besefte het niet, tot de mensen begonnen te zeggen: "Oh mijn god, wat heeft ze nu gedaan?"" aldus de actrice. "Dat deed zo'n pijn dat ik naar een andere arts ben gegaan. Hij maakte ongedaan wat de eerste dokter allemaal had uitgespookt. Hopelijk zie ik er nu weer normaler uit."

De actrice laat zich niet enkele uit ijdelheid opereren. Ze moest al meermaals kwaadaardige melanomen laten weghalen, en bij de laatste check-up werd er weer één op haar neus ontdekt. "Ja, ik ben behandeld voor huidkanker", aldus Melanie. "Maar het gaat goed met mij, de wetenschap staat steeds verder." 

Catherine Zeta-Jones: "Ziet eruit als een alien. Jammer!"

Volgens Catherine Zeta-Jones (48) is het geheim van haar eeuwige jeugd "arganolie en véél water". Nochtans ziet de echtgenote van Michael Douglas er compleet anders uit dan enkele jaren terug. Facelift, kaakimplantaten, vettransplantaties, fillers, botox, de 'Zorro'-ster is er duidelijk allemaal niet vies van.

De Welshe actrice, ooit één van de mooiste vrouwen op aarde, lijkt wel een wassen beeld. "Wellicht heeft ze wat te veel botox laten inspuiten, want ze ziet eruit als een alien", aldus een collega. "Jammer!"

'Friends'-ster Courteney Cox: "Spijt van sommige ingrepen"

'Friends'-actrice Courteney Cox (53) geeft toe dat ze spijt heeft van sommige ingrepen die ze liet uitvoeren om aan de hoge Hollywoodnormen te blijven voldoen. "Ik heb dingen gedaan die ik nu betreur", aldus Cox. "Gelukkig heb ik sommige flaters kunnen herstellen, want ik zag er niet altijd op m'n best uit. Fake. Nu ben ik zo naturel als mogelijk is, en ik voel mij veel beter. Ik besef nu dat fillers niet mijn beste maatjes zijn."

Zangeres Cher: "Geen bilimplantaten en géén ribben verwijderd"

Het is quasi onmogelijk te achterhalen hoe Cher (71) er eigenlijk had uitgezien zonder al die cosmetische ingrepen. De zangeres geeft toe dat ze plastische chirurgie onderging, maar weigert te vertellen wélke ingrepen precies. "Als ik alles had gedaan wat ze over mij zeggen... Ik heb al m'n hele leven dezelfde kaken, heb m'n billen niet laten liften en er werden géén ribben verwijderd. Daarbij: als ik m'n borsten op mijn rug wil laten zetten, is dat enkel en alleen míjn zaak."

Extreem: menselijk Ken gaf al 600.000 euro uit aan plastische ingrepen

De Braziliaanse Rodrigo Alves (34) doet er alles aan om op Barbies vriend Ken te lijken. Tien neusoperaties, gelifte billen, siliconen borstimplantaten... Rodrigo liet in januari zelfs ribben wegnemen om een smallere taille te verkrijgen. Hij onderging al meer dan 60 operaties en 103 andere cosmetische behandelingen, goed voor een dikke 600.000 euro.

Zijn vader is er niet blij mee. Hij vreest dat Rodrigo vroeg of laat het leven laat op de operatietafel. Twee jaar geleden was het bijna zover. Na de tiende operatie aan zijn neus moest Alves met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht omdat zijn lichaam het nieuwe kraakbeen afstootte. Hij bleek necrose te hebben, waarbij cellen afsterven doordat ze beschadigd zijn. Hierdoor kon Alves niet meer goed ademen.

(lees verder onder de foto's)

In september 2017 werd Alves op de luchthaven van Dubai tegengehouden en drie uur lang ondervraagd. Reden: hij lijkt totaal niet meer op de foto in z'n paspoort.

'Melrose Place'-actrice Lisa Rinna: "Mijn lippen werden hard. Walgelijk!"

'Dingen des levens'- en 'Melrose Place'-actrice Lisa Rinna (54) houdt van (heel erg) volle lippen. Maar ooit vond ze het er zelf over en liet ze wat fillers weghalen. "Mijn lippen werden hard, een walgelijk gevoel", aldus Lisa.

Toch blijft ze doorgaan. Enkele maanden terug nam ze onderstaand filmpje op met haar plastisch chirurg en zette het op Instagram.

(lees verder onder het filmpje)

#FreshAsADaisy 🌼 @drkassabian @liftmd #liftmd Een foto die is geplaatst door null (@lisarinna) op 15 nov 2017 om 01:48 CET

Countryzanger Kenny Rogers: de plastieken man

Countryzanger Kenny Rogers (79) wordt nogal lacherig "de plastieken man" genoemd voor zijn vele operaties die niet altijd even succesvol verliepen. Hij beseft het zelf ook. "Ik ben er niet blij mee", aldus Rogers na een mislukte ooglidcorrectie. "Ik word er gek van."

Rogers lijkt volgens velen totaal niet meer op de stoere, mannelijke kerel van weleer.

Wijlen Joan Rivers: trots op haar uiterlijk

Toen comedienne en tv-persoonlijkheid Joan Rivers in 2014 op haar 81ste overleed, twitterde actrice Lena Dunham: "Joan is overleden, maar een deel van haar leeft voort. Haar neus, want die is gemaakt van polyurethaan."

Joan schaamde zich totaal niet over haar schoonheidsoperaties. Integendeel: ze was fier op haar uiterlijk en gaf geen moer om wat anderen ervan dachten.

Donatella Versace: "Alleen maar zalfjes en crèmes..."

Het is een publiek geheim dat de ontwerpster al sinds de jaren 90 stevig aan haar uiterlijk laat sleutelen. En daarbij krijgen vooral haar neus en lippen veel aandacht. Al weigert Donatella Versace (62) toe te geven dat ze onder het mes ging. Haar "jeugdige" look dankt ze naar eigen zeggen aan zalfjes en crèmes. "Genetisch zie ik er niet uit zoals dat vandaag de dag het geval is", aldus Donatella. "Ik gebruik tonnen gelaatsverzorging en zorg goed voor mijn haar en lichaam."

Wijlen Michael Jackson: leed aan 'ingebeelde lelijkheid'

Een afbrokkelende neus, gebleekte huid, kinimplantaten, lipcorrectie en god weet wat nog allemaal maakten van de King of Pop een echte freak. Michael Jackson leed volgens zijn dermatoloog aan Body Dysmorphic Disorder (BDD) - ook wel 'ingebeelde lelijkheid' genoemd -, een stoornis waarbij mensen geobsedeerd raken door lichaamsdelen die zij lelijk vinden. Hij was niet tevreden over zijn neus, maar was bang om naar de plastisch chirurg te stappen. Dus vroeg hij z'n zus LaToya of zij proefkonijn wou zijn. Uiteindelijk zou Michael zijn neus minstens twintig keer laten opereren, met een steeds bedroevender resultaat.

Michael leed aan lupus en de huidziekte vitiligo. Om de bleke vlekken te verdoezelen, smeerde hij afblekende crèmes. Die maakten zijn huid zo kwetsbaar dat hij op den duur amper nog zon kon verdragen. Hoeden, paraplu's en zonnebrillen moesten hem beschermen, chirurgische maskers dienden om de littekens van alweer een nieuwe plastische ingreep te verbergen.

Michael raakte verslaafd aan de pijnstillers die hij nodig had om te recupereren van alle behandelingen. In 2009 overleed hij op zijn 50ste aan een acute propofolvergiftiging, een sterk narcosemiddel dat zijn persoonlijke arts hem had toegediend om de slapeloosheid tegen te gaan.

Jocelyn Wildenstein, alias Catwoman: akeligste celebrity ter wereld

Jocelyn Wildenstein (77) draagt de weinig flatterende titel "meest verbouwde vrouw ter wereld". Ze was een normale jonge vrouw toen ze trouwde met de Franse miljonair Alec Wildenstein, met wie ze een passie voor wilde katten deelde. Toen hij een affaire begon met een jonge Russische, vroeg Jocelyn een plastisch chirurg of die haar gezicht katachtig kon maken, zodat ze Alec kon terugwinnen. Ze wérd een kat, maar Alec was niet langer geïnteresseerd. In 2003 werd Catwoman uitgeroepen tot akeligste celebrity ter wereld.

Jocelyn liet voor zo'n 4 miljoen euro aan haar lichaam prutsen. Daaronder: een wenkbrauwlift, facelift, lipverstevigende injecties, een kinvergroting, vettransplantaties en wangimplantaten, operaties aan het boven- en onderooglid en een canthopexy, een procedure die de ogen opheft om ze een katachtig uiterlijk te geven.

De jongste jaren heeft Jocelyn geen operaties meer gehad. Het kan haar geen barst schelen dat de meeste mensen haar spuuglelijk vinden. In een interview zei ze eens: “Ik vind mezelf ontzettend mooi. Als ik in de spiegel kijk, spin ik van plezier.” Spijt van de ingrepen heeft ze nooit gehad. “Ik deed het voor mijn ex-man, maar natuurlijk ook voor mezelf.”

Priscilla Presley: mismeesterd door een charlatan

In 2008 kwam Priscilla Presley (72) in de handen van de Argentijnse nepdokter Daniel Serrano terecht. Hij spoot zijn patiënten een soort motorolie in in plaats van botox. Zijn 'behandeling' veroorzaakte knobbels, putten en verlamming van het aangezicht. Onder zijn slachtoffers ook de vrouw van Larry King en de ex van Lionel Richie.

Priscilla probeerde de schade te beperken met laserbehandelingen en botox, maar echt goed is het niet meer gekomen.

Kris Jenner: wil concurreren met haar knappe dochters

Ooit zag de stammoeder van de Kardashians eruit als een gewone, alledaagse vrouw. Vandaag is Kris Jenner (62) een andere persoon. Ze wil er net zo goed uitzien als haar knappe dochters, en onderging ooit een facelift voor de camera's van 'Keeping Up With The Kardashians'. Kris is handig met make-up, maar daaronder wemelt het van de littekens van de talloze ingrepen. Haar meest recente - een trendy oorlelverkleining - dateert nog van dit jaar.

Tot slot: levensechte Barbie

Nee, dit is geen pop, maar wel Valeria Lukyanova, een 30-jarig Oekraïense model dat er álles voor over heeft om op Barbie te lijken. Volgens experts moet ze een fortuin hebben gespendeerd aan schoonheidsoperaties, maar zelf zegt ze voor 99 procent "puur natuur" te zijn. “Ik heb alleen mijn borsten laten vergroten. De rest in slimme visagie”, vertelde ze in 2014. Hoe dan ook waakt ze voortdurend over haar figuurtje. Zo wil ze nooit aan kinderen beginnen. “Ik sterf liever door marteling”, aldus Valeria.

Enkele jaren terug was ze in een ruzie met de menselijke Ken verwikkeld. Die verweet haar Photoshop te gebruiken. Vorig jaar was Valeria/Barbie te zien in de horrorfilm 'The Doll', waarin ze een moordlustige pop speelt.