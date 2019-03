Tristan Thompson op date gespot, twee weken na relatiebreuk met Khloé Kardashian KD

06 maart 2019

20u00

Bron: TMZ 0 Celebrities Heeft Tristan Thompson (27) de relatiebreuk met Khloé Kardashian (34) al verwerkt? De basketballer werd net voor de tweede keer gespot met dezelfde, onbekende dame. Volgens TMZ zou de ex van Khloé Kardashian met de vrouw aan het daten zijn.

Vorige week werd Tristan al met de dame in kwestie gespot terwijl ze uit eten gingen. De twee zouden ‘s avonds samen de bloemetjes buiten gezet hebben en in hetzelfde hotel overnacht hebben. De basketballer ging alleen binnen in het hotel met twee koffies, waarna hij wat later samen met de dame uit het hotel in New York kwam. Wie de dame is, is niet bekend. De basketballer heeft nog niet gereageerd op de date-geruchten.